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کد خبر:۱۳۸۶۱۳۳
کد خبر:۱۳۸۶۱۳۳
13181 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

صحنه غیرمعمولی که المیرا شریفی‌مقدم در تلویزیون رقم زد!

المیرا شریفی مقدم در جریان اجرای برنامه از مجری و مهمان دعوت کرد به جای نشستن روی صندلی، روی یک فرش دستباف بنشینند.
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نبض خبر المیرا شریفی مقدم ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱۰
hadi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
20
26
پاسخ
حرکت قشنگی بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
دقیقا...برای صنایع دستی کشور هم تبلیغ خوبی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
49
پاسخ
تابناک ممنونم از پوشش این خبر مهم و تاثیرگذار و خارق العاده. شما کجایید ما کجاییم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
تو کجائئی مثلا !!؟؟
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
27
پاسخ
چرا صدای این خانم اینجوری شده؟!
پاسخ ها
بازنشسته فلک زده
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
احتمالا تارهای صوتیش رو جراحی پلاستیک کرده.!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
29
پاسخ
هرچی میگذره لوستر میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
الان فکر میکنه علامه دهره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
0
پاسخ
کجاش غیرمعمولی بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
2
پاسخ
هر روز پر رو تر و پر افاده تر
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