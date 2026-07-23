نبض خبر
صحنه غیرمعمولی که المیرا شریفیمقدم در تلویزیون رقم زد!
المیرا شریفی مقدم در جریان اجرای برنامه از مجری و مهمان دعوت کرد به جای نشستن روی صندلی، روی یک فرش دستباف بنشینند.
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برچسبها:نبض خبر المیرا شریفی مقدم ویدیو
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انتشار یافته: ۱۰
حرکت قشنگی بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
تابناک ممنونم از پوشش این خبر مهم و تاثیرگذار و خارق العاده. شما کجایید ما کجاییم.
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ناشناس| |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
چرا صدای این خانم اینجوری شده؟!
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بازنشسته فلک زده| |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
هرچی میگذره لوستر میشه
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ناشناس| |
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱