خروج اضطراری دیپلماتهای انگلیس از ایران
وزارت خارجه انگلیس مدعی شد اتباع انگلیسی حاضر در غرب آسیا باید برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن دورهای حریم هوایی و اختلالات احتمالی سفر آماده باشند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۳۰| |
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وزارت خارجه انگلیس از خروج موقت دیپلمات های این کشور از ایران به دلیل آنچه که اوضاع امنیتی خواند خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت خارجه انگلیس چهارشنبه شب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد که پرسنل دیپلماتیک این کشور «پس از به روزرسانی اطلاعات مربوط به تنشهای منطقهای و به دلیل اوضاع امنیتی»، موقتا از ایران خارج شدهاند.
این وزارتخانه همچنین در اعلامیه خود در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که سفارتخانه آن در ایران به صورت دورکاری به فعالیتش ادامه میدهد.
همچنین وزارت خارجه انگلیس مدعی شد اتباع انگلیسی حاضر در غرب آسیا باید برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن دورهای حریم هوایی و اختلالات احتمالی سفر آماده باشند.
گزارش خطا
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اسلام پیروز است. بزودی همه مستکبران عالم رو بیرون میکنیم و خاورمیانه آی جدید و مملو ا صلح آرامش می سازیمN7S8
اسلام پیروز است. بزودی همه مستکبران عالم رو بیرون میکنیم و خاورمیانه آی جدید و مملو ا صلح آرامش می سازیمN7S8