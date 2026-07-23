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خروج اضطراری دیپلمات‌های انگلیس از ایران

وزارت خارجه انگلیس مدعی شد اتباع انگلیسی حاضر در غرب آسیا باید برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن دوره‌ای حریم هوایی و اختلالات احتمالی سفر آماده باشند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۳۰
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3791 بازدید
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۴
خروج از ایران

وزارت خارجه انگلیس از خروج موقت دیپلمات های این کشور از ایران به دلیل آنچه که اوضاع امنیتی خواند خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت خارجه انگلیس چهارشنبه شب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد که پرسنل دیپلماتیک این کشور «پس از به روزرسانی اطلاعات مربوط به تنش‌های منطقه‌ای و به دلیل اوضاع امنیتی»، موقتا از ایران خارج شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین در اعلامیه خود در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که سفارتخانه آن در ایران به صورت دورکاری به فعالیتش ادامه می‌دهد.
 
همچنین وزارت خارجه انگلیس مدعی شد اتباع انگلیسی حاضر در غرب آسیا باید برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن دوره‌ای حریم هوایی و اختلالات احتمالی سفر آماده باشند.

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انگلیس دیپلمات سفارت خروج از ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
7
7
پاسخ
روباه پیر فرار کرد
اسلام پیروز است. بزودی همه مستکبران عالم رو بیرون میکنیم و خاورمیانه آی جدید و مملو ا صلح آرامش می سازیمN7S8
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
6
پاسخ
به درک.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
6
پاسخ
موشها دارند فرار میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
7
پاسخ
برن گم شن
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