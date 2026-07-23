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توافق بزرگ هسته‌ای آمریکا و عربستان امضا شد!

وزارت انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ایالات متحده و عربستان سعودی یک توافق‌نامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی امضا کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۲۰
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توافق هسته ای

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، توافق‌نامه همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز را که عموماً به «توافق ۱۲۳» معروف است، به همراه یک توافق‌نامه دوجانبه پادمان‌ها امضا کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این بیانیه می‌گوید که این توافق‌نامه‌ها مبنای حقوقی را برای یک «شراکت چند دهه‌ای و چند میلیارد دلاری» ایجاد می‌کنند که روابط تجاری، همکاری در بخش انرژی و اهداف عدم اشاعه هسته‌ای را پیش می‌برد.

بر اساس این بیانیه، این توافق‌ها «دسترسی گسترده‌ای» را برای شرکت‌های آمریکایی در برنامه انرژی هسته‌ای عربستان فراهم می‌کنند که به نفع صنعت، کارگران و زنجیره‌های تأمین آمریکا بوده و همزمان به تأمین نیازهای انرژی عربستان کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، به ادعای وزارت انرژی آمریکا این دو توافق‌نامه همچنین با حفظ استانداردهای بالای ایمنی، امنیت و عدم اشاعه هسته‌ای و تقویت «برتری رقابتی» آمریکا در فناوری هسته‌ای غیرنظامی، امنیت آمریکا و متحدانش در منطقه را ارتقا می‌دهند.

در این بیانیه گفته شده است: «این توافق‌نامه اکنون برای بررسی به کنگره ارسال خواهد شد.»

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عربستان سعودی آمریکا امضای توافق توافق هسته ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
1
پاسخ
اسرائیل در کنگره دست بالا را دارد مانع از امضا خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
بمب اتم بسازید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
0
پاسخ
این ترسناکترین خبره. عواقب وحشتناکی میتونه در پی داشته باشه.
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