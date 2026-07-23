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علت صدا‌های هولناک در دزفول چه بود؟!

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به شایعات توجه نکنند و نگران نباشند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۱۹
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4521 بازدید
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صدای انفجار

روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول گفت: انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح امروز پنجشنبه توسط نیروهای مسلح در برخی از نقاط خارج از شهر دزفول انجام می‌شود.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این انفجارها کنترل شده بوده و خارج از منطقه شهری دزفول است.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به شایعات توجه نکنند و نگران نباشند.
 

طی ماه‌های اخیر با اعلام فرمانداری ویژه دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح انجام شده است.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیروهای مسلح قرار دارد.

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انفجار صدای انفجار دزفول
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
17
پاسخ
نگران نباشید
چیزی نشده
فقط جنگ شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
خیلی بده هر روز یک استاندار و مسئول اعلام میکنه انفجارهاکنترل شده است و مردم نگران نباشند
برادر گرامی جنگه
اونم با متخاصم ترین و گنده ترین عوضی جهان به نام آمریکا
جانمان را هم فدای وطن میکنیم
انقدر واسه مردم دلیر ایران سوسول بازی در نیارین
ما کوچه مون رو اسفند ماه زدن
فاصله 30 متری
زندگی جریان دارد
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