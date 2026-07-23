در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به شایعات توجه نکنند و نگران نباشند.

روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول گفت: انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح امروز پنجشنبه توسط نیروهای مسلح در برخی از نقاط خارج از شهر دزفول انجام می‌شود.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این انفجارها کنترل شده بوده و خارج از منطقه شهری دزفول است.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به شایعات توجه نکنند و نگران نباشند.



طی ماه‌های اخیر با اعلام فرمانداری ویژه دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح انجام شده است.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیروهای مسلح قرار دارد.