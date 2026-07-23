روایت سنتکام از دوازده شب حمله به ایران
ارتش متجاوز آمریکا اعلام کرد که حملاتش به خاک ایران برای دوازدهمین شب پیاپی به پایان رسید.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام چهارشنبه شب به وقت محلی اعلام کرد: نیروهای ایالاتمتحده ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت شرق آمریکا در ۲۲ ژوئیه (ساعت ۶ بامداد پنجشنبه اول تیرماه به وقت تهران،) برای دوازدهمین شب پیاپی، دور تازهای از حملات علیه ایران را به پایان رساندند.
این نهاد نظامی آمریکایی مدعی شد: در این دور از حملات، اهداف نظامی از جمله توانمندیهای دریایی، مراکز نگهداری موشک و پهپاد، سایتهای نظارتی ساحلی و سامانههای پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفتهاند. این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و شناورهای تجاری انجام شده است.
ارتش متجاوز آمریکا مدعی شد: نیروهای آمریکایی در ماه جاری دهها هدف نظامی ایران را در خشکی مورد حمله قرار دادهاند و همزمان محاصره دریایی علیه بنادر ایران را از سر گرفتهاند.
سازمان تروریستی سنتکام با بیان اینکه بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در وضعیت آماده باش قرار دارند، ادعا کرد: تاکنون مسیر حرکت ۹ کشتی تجاری را تغییر داده و از ورود یا خروج یک کشتی به بنادر ایران جلوگیری کرده است.