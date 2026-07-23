صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
بیانیه سپاه

ضربات سنگین سپاه به پایگاه هوایی علی‌السالم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انهدام یک انبار بزرگ تجهیزات نظامی، یک سامانه پدآفندی پاتریوت و یک آشیانه پهپاد‌های MQ۹ آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۱۲
| |
2618 بازدید
|
۱
بیانیه سپاه

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به مردم کویت تاکید کرد: گاهی گفته می‌شود ایران با حملات خود استقلال، تمامیت ارضی و سیادت کشورها را هتک کرده است، در حالی که چنین قضاوتی کاملاً نادرست است. از نظر ما استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت شما کاملاً محترم است.

به گزارش تابناک؛ اطلاعیه شماره ۴۴ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم اللّه قاصم الجبارین
قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم شریف و نجیب کویت؛ 
برادران رزمنده شما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنبیه ارتش کودک کش آمریکا و دخالت های آن در تنگه هرمز، یک انبار بزرگ تجهیزات نظامی، یک سامانه پدآفندی پاتریوت و یک آشیانه پهپادهای MQ9 آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم را مورد حمله پهپادی قرار داده و منهدم کردند.

برادران شما همچنین محل اسکان نیروهای آمریکایی، دو آشیانه بالگردها در پادگان العدیری را مورد تهاجم قرار داده و ضمن کشته و مجروح کردن تعدادی از نیروهای متجاوز، به چندین فروند بالگرد و پهپاد، خسارت سنگینی وارد آوردند.

رزمندگان همچنین در پاسخ به حملات آمریکا به دکل های مخابراتی در ایران، یک دکل مخابراتی را هدف قرار دادند.

گاهی گفته می‌شود ایران با حملات خود استقلال، تمامیت ارضی و سیادت کشورها را هتک کرده است، در حالی که چنین قضاوتی کاملاً نادرست است. از نظر ما استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت شما کاملاً محترم است.

پایگاه آمریکایی در کشورها چگونه جایی است؟، جایی که بدون کنترل مرزبانی شما آمریکایی‌ها و هر کسی که آنها بخواهند، گاهی زندانیانی از کشورهای دیگر به آنجا وارد میشوند و خارج میشوند، دژبان ارتش آمریکا انضباط آنجا را برقرار می کند نه دژبان ارتش شما، قاضی آمریکایی در مورد جنایاتی که آنجا رخ میدهد حکم می کند نه قاضی شما، قانون آمریکایی در آنجا حاکم است نه قانون شما، نه فقط نظامیان شما حتی وزیر دفاع شما بدون اجازه دژبان آمریکا حق ورود به آنجا را ندارد.

پس این آمریکاست که تمامیت ارضی و سیادت شما را هتک کرده است و نه ما. ما داریم به زمین هایی که توسط ارتش آمریکا اشغال شده حمله می کنیم. ارتشی که جز جنایت هیچ کاری بلد نیست.

در روز گذشته، مردم داغدار میناب باقی مانده قطعات اجساد فرزندان دانش آموز خودشان را که در جستجوی زیر آوارها کشف شده بود را، تشییع و به اجساد آنها در قبور ملحق کردند. آنها ۱۶۸ دانش آموز بودند که روز اول این جنگ در حمله ارتش کودک‌کش آمریکا به شهادت رسیدند و این جنایت ها ادامه دارد و بخشی از آن با استفاده از پایگاه های آمریکا در خاک کویت صورت می گیرد و این حق قانونی و شرعی و منطقی ماست که متجاوز به کشورمان و قاتل فرزندانمان را از هر جایی که حمله می‌کند هدف قرار دهیم.

از همکاری شما تشکر می‌کنیم.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله پهپادی حمله ایران پایگاه های آمریکا
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: انهدام آشیانه جنگنده‌های آمریکا در اردن
عراقچی: اطلاعات پایگاه آمریکا را به مسئولان اردنی می‌دهیم
انفجارهای پیاپی بحرین را لرزاند
عکس: هواپیمای آمریکایی آسیب‌دیده در حمله ایران به عربستان
لوفت‌هانزا تعلیق پروازهایش به ایران را تمدید کرد
کره شمالی آمریکا را به حمله اتمی تهدید کرد
وضعیت تخریب پالایشگاه نفت حیفا پس از حمله موشکی ایران
پایگاه هوایی آمریکایی «علی السالم» کویت؛ قبل و بعد از حمله ایران
ایران کی به اسرائیل حمله می‌کند؟
حمله پهپادی به پناهگاه آمریکایی در بحرین+عکس
وزارت دفاع کویت: مورد حمله ایران قرار گرفتیم
تصاویری از رد موشک‌های ایرانی
حمله هوایی به مقر حشد الشعبی در موصل عراق
حمله مجدد به پایگاه‌های آمریکا در سوریه
حمله پهپادی ارتش به اهداف حساس اسرائیل و آمریکا
رد موشک‌های ایران در آسمان
موج حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
سفارت آمریکا در کویت تعطیل شد
احتمال خودزنی اسرائیل همزمان با حمله انتقامی ایران
مقام ارتش آمریکا: ایرانی‌ها دشمن قابلی هستند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
4
پاسخ
آقای شهید ما چندین سال پیش در خطبه های نماز عید فطر گفت دود آتش دعوت آمریکا به منطقه، به چشم خودتان خواهد رفت. وقت زیاد داشتید. باید فکر حالا را میکردید.
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005oae
tabnak.ir/005oae