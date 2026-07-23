عکس: سوباتان بهشت مه آلود ایران
«سوباتان» یکی از مشهورترین و زیباترین ییلاقهای ایران است که در شهرستان تالش، استان گیلان قرار دارد. این منطقه در ارتفاع حدود ۱۹۰۰ تا ۲۵۰۰ متری از سطح دریا واقع شده و به دلیل طبیعت بکر، مراتع وسیع، هوای خنک و چشماندازهای مهآلود، یکی از محبوبترین مقاصد طبیعتگردی کشور به شمار میرود. بسیاری از پژوهشگران زبان تالشی نام اصلی آن را «سووتون» یا «سوئتون» میدانند؛ یعنی «محل رویش گلپر». بیشتر ساکنان این ییلاق از قوم تالش هستند. زبان اصلی، تالشی است و برخی نیز ترکی آذری و فارسی صحبت میکنند. شغل اصلی مردم دامداری، تولید لبنیات و گردشگری است. سوباتان سالها فاقد شبکه برق سراسری بود و بسیاری از کلبهها و اقامتگاهها برق مورد نیاز خود را با موتور برق (ژنراتور) تأمین میکردند. در سالهای اخیر بخشی از منطقه به شبکه برق متصل شده، اما هنوز هم برخی اقامتگاهها یا نقاط دورتر از موتور برق استفاده میکنند. پوشش تلفن همراه و اینترنت در سوباتان کامل و پایدار نیست. در برخی نقاط ممکن است تنها یک اپراتور آنتن ضعیفی داشته باشد.