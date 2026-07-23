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هشدار سپاه به مداخلات نظامی آمریکا در زنجیره تأمین انرژی

یک فروند از سه فروند کشتی متخلف که قصد عبور از مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشت دچار آتش سوزی و دو کشتی دیگر با سرعت به عقب برگشتند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۰۴
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لوگو سپاه پاسداران

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۳ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت عظیم‌الشان و بپاخاسته ایران اسلامی.

حضور عاشقانه شما در صحنه، نبرد با استکبار را روح بخشیده است و دعای خیر شما پیروزی رزمندگان بر دشمن متجاوز را تضمین کرده است.

سه فروند کشتی نفتکش با تحریک و وسوسه ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از انفجار و آتش سوزی شدید در یکی از آنها، دو فروند دیگر با سرعت دور زده و به عقب برگشتند.

نیروی دریایی مقتدر سپاه تاکید می‌کند که تنگه هرمز در کنترل ما است و تا زمان ادامه شرارت‌های آمریکا در منطقه، کاملا مسدود است و هیچ نفتکشی وارد و خارج نخواهد شد و هر کشتی که فریب آمریکا را بخورد و قصد عبور بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

به آمریکای متجاوز و کودک‌کش اخطار میکنیم از شرارت در این منطقه حساس و به خطر انداختن کشتی‌های تجاری و بازی با امنیت انرژی جهان دست بردارید.

به مداخلاتی که جز بحران انرژی و کاهش کود کشاورزی برای جهان نتیجه‌ای ندارد پایان دهید، این شرارت‌ها جز بی اعتباری بیشتر و شکست جبران‌ناپذیری که به زودی خواهید چشید نتیجه‌ای برای شما نخواهد داشت.

به یاری خدا عملیات تنبیهی برای این تخلفی که کردید انجام خواهد شد؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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برچسب ها
سپاه پاسداران ارتش آمریکا تنگه هرمز نیروی دریایی نفتکش
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