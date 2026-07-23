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یمن: دو نفتکش سعودی را هدف قرار دادیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد پنجشنبه گفت که دو نفتکش سعودی را با چندین موشک و پهپاد هدف قرار دادند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۹۹
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یحیی سریع سخنگوی انصارالله یمن

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن بامداد پنجشنبه از حملات موشکی و پهپادی به دو نفتکش متعلق به عربستان سعودی خبر داد. سریع در بیانیه‌ای گفت: «ما یک عملیات نظامی با کیفیت بالا انجام دادیم و دو نفتکش سعودی، ENCELIA و LAYLA را که تحریم دریایی در دریای سرخ را نقض کرده بودند، هدف قرار دادیم». شبکه «المسیره» به نقل از وی گزارش داد: «ما این عملیات را با استفاده از تعدادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد انجام دادیم و به اصابت دقیق که باعث آتش‌سوزی شد، دست یافتیم». این مقام یمنی با بیان اینکه تقریباً ۱۰ کشتی را مجبور به عقب‌نشینی و بازگشت کردند، توضیح داد: «ما به عملیات دریایی خود علیه دشمن سعودی ادامه خواهیم داد تا اصل چشم در برابر چشم را اجرا کنیم». سریع همچنین افزود: «ما به دشمن سعودی تأکید می‌کنیم که به هرگونه اقدام احمقانه یا تجاوزی که کشورمان را هدف قرار دهد، با عملیات گسترده در عمق خاک آن پاسخ خواهیم داد».

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برچسب ها
یحیی سریع نیروهای مسلح موشک پهپاد نفتکش
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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