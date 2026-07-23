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ادعای سنتکام درباره تنگه هرمز بی‌اساس است

یک منبع آگاه نظامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ادعای اخیر سنتکام درباره وضعیت تنگه هرمز را به‌کلی بی‌اساس خواند و تأکید کرد که این آبراه استراتژیک همچنان مسدود است.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۹۸
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3919 بازدید
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تنش در تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ادعای اخیر سنتکام درباره وضعیت تنگه هرمز را به‌کلی بی‌اساس خواند و تأکید کرد که این آبراه استراتژیک همچنان مسدود است. این منبع نظامی در واکنش به اظهارات «سازمان تروریستی سنتکام» که مدعی شده بود کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران نیست، گفت: «تنگه هرمز تا زمانی که اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه آمریکا ادامه دارد، مسدود خواهد ماند و باز نخواهد شد.»

سنتکام ساعاتی پیش ادعا کرده بود که با وجود تهدیدات نیروی دریایی سپاه پاسداران، کشتی‌های تجاری با پشتیبانی نظامی آمریکا از این تنگه عبور می‌کنند. آمریکایی‌ها در شرایطی چنین ادعا‌هایی مطرح می‌کنند که طی روز‌های گذشته با هدف قرار دادن برخی نقاط جنوبی کشور از جمله قایق‌های صیادان و زیرساخت‌هایی مانند پل و جاده، تلاش کردند فشار بیاورند تا تنگه هرمز را بازگشایی کنند، اما در این اقدام خود نیز موفق نبوده‌اند. این منبع نظامی همچنین خاطرنشان کرد که مرجعیت مدیریت تردد در این آبراه منحصراً در اختیار ایران است. عصر روز گذشته نیز، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز، اعلام کرد: «هر کشتی که قصد عبور از این آبراه را دارد، ملزم است منحصراً از مسیر تعیین‌شده از سوی ایران تردد کرده و صرفاً طبق ترتیبات اعلامی جمهوری اسلامی ایران عمل نماید.» در این بیانیه همچنین تأکید شده بود که هرگونه انحراف از مسیر‌های تعیین‌شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ایران، با پاسخ فوری و قاطع نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد و امنیت شناور متخلف را به خطر خواهد انداخت.

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برچسب ها
تنگه هرمز سنتکام نیروی دریایی سپاه پاسداران آبراه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
2
پاسخ
کل چاه های نفت رو آتش بزنید خواهشا حسابگری مادی رو کنار بذارید در این جنگ وجودی بین تمام شیاطین و جبهه حقانیت ما باید با تمام قوا بجنگیم و این رو نبرد آخرزمان و آخر بدونیم فکر حساب و کتاب مالی نباید باشیم
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
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۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
3
پاسخ
تنگه ی هرمز جزو خاک ایران و متعلق به ایران است. آمریکا در آنجا حق و حقوقی ندارد و ادعای زورگویانه می کند. تنگه ی هرمز یک آبراه بسته است و به ایران تعلق دارد. آبراه بین المللی نیست چون خلیج فارس آبهای داخلی اران است.
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