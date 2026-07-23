ادعای سنتکام درباره تنگه هرمز بیاساس است
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ادعای اخیر سنتکام درباره وضعیت تنگه هرمز را بهکلی بیاساس خواند و تأکید کرد که این آبراه استراتژیک همچنان مسدود است. این منبع نظامی در واکنش به اظهارات «سازمان تروریستی سنتکام» که مدعی شده بود کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران نیست، گفت: «تنگه هرمز تا زمانی که اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه آمریکا ادامه دارد، مسدود خواهد ماند و باز نخواهد شد.»
سنتکام ساعاتی پیش ادعا کرده بود که با وجود تهدیدات نیروی دریایی سپاه پاسداران، کشتیهای تجاری با پشتیبانی نظامی آمریکا از این تنگه عبور میکنند. آمریکاییها در شرایطی چنین ادعاهایی مطرح میکنند که طی روزهای گذشته با هدف قرار دادن برخی نقاط جنوبی کشور از جمله قایقهای صیادان و زیرساختهایی مانند پل و جاده، تلاش کردند فشار بیاورند تا تنگه هرمز را بازگشایی کنند، اما در این اقدام خود نیز موفق نبودهاند. این منبع نظامی همچنین خاطرنشان کرد که مرجعیت مدیریت تردد در این آبراه منحصراً در اختیار ایران است. عصر روز گذشته نیز، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) با صدور بیانیهای ضمن تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز، اعلام کرد: «هر کشتی که قصد عبور از این آبراه را دارد، ملزم است منحصراً از مسیر تعیینشده از سوی ایران تردد کرده و صرفاً طبق ترتیبات اعلامی جمهوری اسلامی ایران عمل نماید.» در این بیانیه همچنین تأکید شده بود که هرگونه انحراف از مسیرهای تعیینشده یا بیتوجهی به پروتکلهای ایران، با پاسخ فوری و قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد و امنیت شناور متخلف را به خطر خواهد انداخت.