اطلاعیه درباره انفجارهای بامداد پنجشنبه در دامغان
به گزارش تابناک، در اطلاعیه روابط عمومی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای سمنان آمده است: بدینوسیله به اطلاع شهروندان محترم و رانندگان عزیز میرساند، به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه ناگوار و جلوگیری از ریزش احتمالی تودههای سنگی در محور دامغان به چشمه علی، محدوده بعد پل آستانه، عملیات «انفجار کنترلشده و برنامهریزیشده» جهت پایداری صخرهها و ارتقای سطح ایمنی محور در دستور کار قرار دارد.
درباره زمان اجرای عملیات نیز آمده است که عملیات از ساعت پنج تا هشت صبح روز پنجشنبه یکم مرداد ۱۴۰۵ برنامهریزی شده است.
درباره مهمترین ملاحظات ایمنی نیز تاکید میشود هر گونه تردد خودرویی و پیاده در محدوده عملیات ممنوع میباشد. همکاری همه شهروندان با نیروهای حفاظتی و پلیس در این بازه زمانی، در راستای حفظ سلامت همگانی الزامی است. تا شعاع ۳۰۰ متری پل آستانه تردد توقف و عبور و مرور ممنوع است. رعایت نکات ایمنی مورد انتظار است.
ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای سمنان یادآور شد که این عملیات پیشگیرانه با هدف افزایش ضریب ایمنی و حفاظت از جان و مال شهروندان انجام میشود و از همکاری شهروندان در این زمینه قدردانی میشود.
گفتنی است، محور دامغان-چشمهعلی در شمال شهرستان دامغان منطقهای کوهستانی محسوب میشود که گاه با ریزش کوهها و حوادث طبیعی ازین دست همراه است و عملیات برنامهریزیشده برای بهحداقلرساندن حوادث و بهمنظور حفظ جان شهروندان در مسیر اجرا قرار گرفت.