پیام قرارگاه خاتمالانبیا در واکنش به تهدیدهای ترامپ
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) با صدور پیامی در واکنش به تهدیدات رئیس جمهور آمریکا نسبت به به هدف قرار دادن زیرساختهای کشور تصریح کرد: تهدیدهای مکرر آمریکای جنایتکار و ارتش تروریست آن کشور شرور نتیجهای جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن را نخواهد داشت.
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به گزارش تابناک، متن کامل پیام قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) به شرح زیر است:
«رئیس جمهور یاغی آمریکای جنایتکار و کودک کش، بار دیگر ایران را تهدید به هدف قرار دادن زیرساختهای کشور نموده است.
پیرو هشدار شب گذشته اعلام میشود، تنگه هرمز همچنان بسته است و اگر قرار هم باشد شناوری از آن تنگه عبور کند صرفاً باید از مسیر تعیین شده و برابر ترتیبات اعلام شده قبلی تردد نماید.
در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیر ساخت های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت.
تهدیدهای مکرر آمریکای جنایتکار و ارتش تروریست آن کشور شرور نتیجه ای جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن را نخواهد داشت.»
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