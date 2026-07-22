قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) با صدور پیامی در واکنش به تهدیدات رئیس جمهور آمریکا نسبت به به هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور تصریح کرد: تهدیدهای مکرر آمریکای جنایتکار و ارتش تروریست آن کشور شرور نتیجه‌ای جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن را نخواهد داشت.

به گزارش تابناک، متن کامل پیام قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) به شرح زیر است:

«رئیس جمهور یاغی آمریکای جنایتکار و کودک کش، بار دیگر ایران را تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور نموده است.

پیرو هشدار شب گذشته اعلام می‌شود، تنگه هرمز همچنان بسته است و اگر قرار هم باشد شناوری از آن تنگه عبور کند صرفاً باید از مسیر تعیین شده و برابر ترتیبات اعلام شده قبلی تردد نماید.

در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیر ساخت های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت.

تهدیدهای مکرر آمریکای جنایتکار و ارتش تروریست آن کشور شرور نتیجه ای جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن را نخواهد داشت.»