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دستور پزشکیان درباره برق صنایع در مرداد و شهریور

در پی دستور رئیس‌جمهوری برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۸۷
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برق صنایع

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهوری برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی و تداوم فعالیت بخش تولید در شرایط کنونی کشور بررسی و درباره اجرای یک برنامه عملیاتی مشترک توافق شد.

بر اساس این تفاهم، برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد.

جزئیات این برنامه اجرایی در روزهای آینده اعلام می‌شود.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور صنایع برق قطع برق تامین برق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
5
پاسخ
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