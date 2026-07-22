دستور پزشکیان درباره برق صنایع در مرداد و شهریور
در پی دستور رئیسجمهوری برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۸۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهوری برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی و تداوم فعالیت بخش تولید در شرایط کنونی کشور بررسی و درباره اجرای یک برنامه عملیاتی مشترک توافق شد.
بر اساس این تفاهم، برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد.
جزئیات این برنامه اجرایی در روزهای آینده اعلام میشود.
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