دستور پزشکیان درباره برق صنایع در مرداد و شهریور

در پی دستور رئیس‌جمهوری برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهوری برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی و تداوم فعالیت بخش تولید در شرایط کنونی کشور بررسی و درباره اجرای یک برنامه عملیاتی مشترک توافق شد.

بر اساس این تفاهم، برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد.

جزئیات این برنامه اجرایی در روزهای آینده اعلام می‌شود.