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پیام قاطع استقلال به برخی بازیکنان

باشگاه استقلال ۸ اصل نقل و انتقالاتی خود را اعلام کرد که در آن به بزرگی این باشگاه و افتخار بازی در آن اشاره شده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۷۹
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استقلال

به گزارش تابناک و به نقل از سایت باشگاه استقلال، متن کامل «اصول ده‌گانه منشور راهبردی نقل‌وانتقالات باشگاه استقلال ایران» به شرح زیر است:

اصل اول: استقلال، فرصت بزرگ فوتبال آسیا

حضور استقلال در لیگ نخبگان آسیا، فرصت ارزشمندی برای نمایش توانایی بازیکنان در سطح قاره است.

باشگاه استقلال معتقد است این باشگاه، بستری بزرگ برای دیده شدن استعدادها فراهم می‌کند؛ بنابراین در فرآیند جذب بازیکن، از اصول حرفه‌ای خود عدول نخواهد کرد و اولویت را به بازیکنانی می‌دهد که حضور در استقلال را یک افتخار بدانند.

استقلال باشگاهی است که فرصت می‌آفریند؛ نه باشگاهی که برای جذب هر بازیکنی از اصول خود عبور کند.

اصل دوم: تعهد به پیراهن استقلال

پوشیدن پیراهن استقلال، تنها یک قرارداد حرفه‌ای نیست؛ بلکه پذیرش مسئولیت در برابر میلیون‌ها هوادار است.

باشگاه استقلال از حضور بازیکنانی استقبال می‌کند که با عشق، انگیزه و باور به هویت این باشگاه به جمع آبی‌پوشان بپیوندند و استقلال را خانه افتخارآفرینی بدانند، نه سکویی برای انتقال در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

اصل سوم: جذب بازیکنان اثرگذار

باشگاه استقلال در نقل‌وانتقالات، کیفیت را بر کمیت ترجیح می‌دهد. هدف، جذب بازیکنانی است که از نظر فنی، تاکتیکی، ذهنی و شخصیتی بتوانند نقش مؤثری در موفقیت تیم ایفا کنند.

معیار اصلی، اثرگذاری در زمین مسابقه و همسویی با اهداف باشگاه است، نه صرفاً شهرت یا فضای رسانه‌ای.

اصل چهارم: هزینه‌کرد هوشمندانه

باشگاه استقلال برای ساختن تیمی قدرتمند، از سرمایه‌گذاری لازم دریغ نخواهد کرد؛ اما تمامی پرداخت‌ها بر اساس ارزش واقعی، کیفیت فنی، میزان اثرگذاری و تعهد حرفه‌ای بازیکنان انجام خواهد شد.

در استقلال، هزینه بیشتر، الزاماً به معنای کیفیت بیشتر نیست؛ بلکه هزینه‌کرد هوشمندانه، اصل بنیادین مدیریت باشگاه است.

اصل پنجم: پرهیز از مزایده‌های مالی

باشگاه استقلال وارد رقابت‌های غیرمنطقی و هیجانی برای افزایش دستمزد یا رقم قرارداد بازیکنان نخواهد شد.

ارزش هر بازیکن بر اساس ارزیابی‌های فنی و اقتصادی باشگاه تعیین می‌شود و استقلال هرگز منافع بلندمدت خود رافدای رقابت‌های مقطعی بازار نقل‌وانتقالات نخواهد کرد.

استقلال برای جذب بازیکنان رقابت می‌کند، اما در مزایده‌های مالی شرکت نمی‌کند.

اصل ششم: شخصیت حرفه‌ای، هم‌سنگ توانایی فنی

در استقلال، ارزیابی بازیکنان تنها بر پایه توانایی‌های فنی انجام نمی‌شود.

انضباط، اخلاق حرفه‌ای، روحیه کار تیمی، مسئولیت‌پذیری، آمادگی جسمانی، ثبات رفتاری، توان تحمل فشار حضور در باشگاه بزرگ استقلال و احترام به ارزش‌های باشگاه، از معیارهای اساسی جذب بازیکنان خواهد بود.

اصل هفتم: توسعه آکادمی و سرمایه‌گذاری بر آینده

باشگاه استقلال آینده خود را تنها در بازار نقل‌وانتقالات جست‌وجو نمی‌کند، بلکه مهم‌ترین سرمایه‌گذاری خود را در تربیت نسل آینده فوتبال ایران می‌داند.

بر این اساس، توسعه آکادمی باشگاه در تهران، ایجاد و تقویت آکادمی‌های منطقه‌ای در استان‌های مختلف، راه‌اندازی شبکه ملی استعدادیابی، گسترش مدارس فوتبال وابسته به استقلال و حمایت از استعدادهای جوان، از اولویت‌های راهبردی باشگاه خواهد بود.

هدف آن است که طی سال‌های آینده، بخش قابل توجهی از نیاز تیم بزرگسالان از طریق بازیکنان پرورش‌یافته در مجموعه استقلال تأمین شود و باشگاه به یکی از مهم‌ترین مراکز تربیت استعدادهای فوتبال ایران تبدیل گردد.

اصل هشتم: نگاه بلندمدت و ثبات فنی

باشگاه استقلال سیاست نقل‌وانتقالات خود را بر اساس برنامه‌ای بلندمدت و چشم‌اندازی پایدار تدوین می‌کند و از تصمیمات مقطعی، هیجانی یا متأثر از فشارهای بیرونی پرهیز خواهد کرد.

تمامی تصمیمات در حوزه جذب، حفظ و پرورش بازیکنان، با هماهنگی مدیریت باشگاه، کادر فنی، واحداستعدادیابی و کمیته نقل‌وانتقالات اتخاذ خواهد شد تا ضمن حفظ ثبات فنی، زمینه شکل‌گیری تیمی رقابت‌پذیربرای سال‌های آینده فراهم شود.

هدف استقلال، تنها ساختن یک تیم برای یک فصل نیست؛ بلکه ساختن باشگاهی قدرتمند، پایدار، خودکفا و موفقبرای نسل‌های آینده است.

اصل نهم: احترام متقابل در مذاکرات

باشگاه استقلال به تمامی باشگاه‌ها، بازیکنان، مدیران برنامه و قوانین حرفه‌ای فوتبال احترام می‌گذارد و انتظار دارد شأن، اعتبار و جایگاه باشگاه استقلال نیز در تمامی مذاکرات رعایت شود.

مذاکرات حرفه‌ای باید بر پایه احترام متقابل، شفافیت و رعایت حقوق تمامی طرف‌ها انجام گیرد.

اصل دهم: شفافیت و پاسخگویی

هواداران، بزرگ‌ترین سرمایه باشگاه استقلال هستند.

مدیریت باشگاه خود را متعهد می‌داند فرآیند نقل‌وانتقالات را با شفافیت، مسئولیت‌پذیری، آرامش و بر اساس منافع باشگاه مدیریت کند و از تصمیمات احساسی، تبلیغاتی و کوتاه‌مدت پرهیز نماید.

جمع بندی:

باشگاه استقلال بر این باور است که موفقیت پایدار، حاصل تصمیمات حرفه‌ای، انضباط مالی، برنامه‌ریزی بلندمدت و وفاداری به هویت این باشگاه بزرگ است.

این منشور، صرفاً مجموعه‌ای از اصول نقل‌وانتقالاتی نیست؛ بلکه تعهد مدیریت باشگاه به هواداران، پیشکسوتان و خانواده بزرگ استقلال است که تمامی تصمیمات در مسیر حفظ منافع باشگاه، تقویت جایگاه استقلال در فوتبال ایران و آسیا و ساختن آینده‌ای روشن اتخاذ شود.

استقلال برای جذب هر بازیکنی تلاش نمی‌کند؛ استقلال به دنبال جذب بازیکنانی است که شایستگی پوشیدن این پیراهن پرافتخار را داشته باشند.

در استقلال، نام باشگاه از نام افراد بزرگ‌تر است؛ از همین رو، همه تصمیمات نقل‌وانتقالاتی در چارچوب منافع پایدار باشگاه و هواداران اتخاذ خواهد شد.

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استقلال بازیکنان استقلال خرید بازیکن نقل و انتقالات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
6
2
پاسخ
پس رامین رو برگردونین
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