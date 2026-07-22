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دستور پزشکیان برای پیگیری موضوع دو سایت فردوسی‌پور

رئیس‌جمهور در پی گزارش وزیر ارتباطات درباره حادثه دو سایت «فردوسی‌پور»، دستور پیگیری جدی موضوع و جلوگیری از اقدامات بدون هماهنگی را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۷۶
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9356 بازدید
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۲۴
پزشکیان

به گزارش تابناک، معاون اول رئیس‌جمهور بر رسیدگی ویژه به مشکلات زیرساختی استان‌های جنوبی تأکید کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از ترمیم سریع پست‌های برق آسیب‌دیده و صرفه‌جویی دو هزار مگاواتی با همراهی مردم خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی بر بازسازی فوری پل‌ها، تونل‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده و رسیدگی به مشکلات میناب تأکید کرد.
وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات جنگ آمریکا علیه کشورمان ارائه کرد.

هیئت دولت لایحه معاهده وضعیت حقوقی دریای خزر و موضوع وضعیت نیروهای شرکت را تصویب کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
8
10
پاسخ
پیگیریات مثل رفع فیلتر هان؟
سنیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
5
13
پاسخ
وزیر راه را تعویض کنید لطفا
پاسخ ها
تبریزیان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
میخوای کلا خانوما رو حدف کنن ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
13
25
پاسخ
ببخشید آقای پزشکیان برای سایت فردوسی پور دستور فوری میدن بعد برای 2 ساعت قطعی برق مردم جنوب و شکم گشنه ملت هیچ دستوری ندارن بدن ؟ جدی میفرمایید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
21
14
پاسخ
درود برآن مرد شریف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
42
24
پاسخ
حادثه چه حادثه ای ؟ یارو ضدانقلاب اورده برنامه اش باید با خودشم برخورد بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
کلاهتو کمی بالاتر بذار هم وطن
تبریزیان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
تند رو نباشیم همه به دشمن و دوست تقسیم نمیشن و مردم سیاست زده نیستن ، مردم صدای عادل و اجرا و استایل و سوادشو دوس دارن همین که با تموم ناملایمتی ها و خیانت ها و هنوز هم داره توی ایران کار میکنه و برای شنیدن صدا و گزارش و تحلیلش به شبکه های ماهواره و وی پی ان نیاز پیدا نمی کنیم یعنی آدم شریفیه از صدا سیما که بیرونش کردین از اینترنت ملی هم بیرونش کنین با همین فرمون نصف آدمای خاکستری جامعه رو هل بدین تو بغل امریکا و انگلیس راحت میشین ؟ شبا چه جوری میخوابین ؟ استغفار کنین
رحمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
28
28
پاسخ
دمت گرم پزشکیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
23
27
پاسخ
بالاخره یک نفر جلوی مافیای فوتبال بی کفایت و مدعی ایستاد.
اینجاها معلوم میشه که چرا فرق میکنه توی انتخابات به کی رای میدیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
چقدر ساده ای که فریفته این شو میشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
30
30
پاسخ
برو علی کریمی و برزو ارجمند و همشون رو هم بردار بیار اینجا جایزه بده بهشون فقط بچه های میناب حامی نداشتن ظاهرا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
چه ربطی داره
خشایار
|
Sweden
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
13
31
پاسخ
آقای تابناک وظیفه شما پیگیری خبر هست درسته؟
ما از شما میخواین پیگیری کنین چرا سایت فردوسی پور به این شکل بسته شده؟
آیا قوه قضاییه حکم داده بود؟؟ اگه آره که درسته و اطلاع رسانی کنید دلیلش رو
اگه نه، مگه کشور قانون نداره؟؟ مگه میشه هرکی قدرت داره برای خودش یک ساز بزنه؟؟
ان کسی که باعث این جنجال و بی قانونی شده باید برکنار شه.
نمیشه اینجوری هرکی به هرکی که.
پاسخ ها
ناشناس
| Switzerland |
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
تا بوده همین بوده. حرفی هم نمیشه زد.‌
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
اینجا ایران است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
6
پاسخ
خودشون بستن حالا خودشون هم بازش می کنند که بگن ما خوبیم.
الکی ملت رو مسخره کردن سر یک موضوع بی اهمیت
فردوسی پور مدت ها بود که مطرح نبود الان با این کار دوباره براش تبلیغ شد
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