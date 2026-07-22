دستور پزشکیان برای پیگیری موضوع دو سایت فردوسیپور
رئیسجمهور در پی گزارش وزیر ارتباطات درباره حادثه دو سایت «فردوسیپور»، دستور پیگیری جدی موضوع و جلوگیری از اقدامات بدون هماهنگی را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۷۶| |
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به گزارش تابناک، معاون اول رئیسجمهور بر رسیدگی ویژه به مشکلات زیرساختی استانهای جنوبی تأکید کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور از ترمیم سریع پستهای برق آسیبدیده و صرفهجویی دو هزار مگاواتی با همراهی مردم خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی بر بازسازی فوری پلها، تونلها و زیرساختهای آسیبدیده و رسیدگی به مشکلات میناب تأکید کرد.
وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات جنگ آمریکا علیه کشورمان ارائه کرد.
هیئت دولت لایحه معاهده وضعیت حقوقی دریای خزر و موضوع وضعیت نیروهای شرکت را تصویب کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۴
وزیر راه را تعویض کنید لطفا
پاسخ ها
تبریزیان| |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ببخشید آقای پزشکیان برای سایت فردوسی پور دستور فوری میدن بعد برای 2 ساعت قطعی برق مردم جنوب و شکم گشنه ملت هیچ دستوری ندارن بدن ؟ جدی میفرمایید ؟
حادثه چه حادثه ای ؟ یارو ضدانقلاب اورده برنامه اش باید با خودشم برخورد بشه
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ناشناس| |
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
تبریزیان| |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
بالاخره یک نفر جلوی مافیای فوتبال بی کفایت و مدعی ایستاد.
اینجاها معلوم میشه که چرا فرق میکنه توی انتخابات به کی رای میدیم.
اینجاها معلوم میشه که چرا فرق میکنه توی انتخابات به کی رای میدیم.
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ناشناس| |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
برو علی کریمی و برزو ارجمند و همشون رو هم بردار بیار اینجا جایزه بده بهشون فقط بچه های میناب حامی نداشتن ظاهرا
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ناشناس| |
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
آقای تابناک وظیفه شما پیگیری خبر هست درسته؟
ما از شما میخواین پیگیری کنین چرا سایت فردوسی پور به این شکل بسته شده؟
آیا قوه قضاییه حکم داده بود؟؟ اگه آره که درسته و اطلاع رسانی کنید دلیلش رو
اگه نه، مگه کشور قانون نداره؟؟ مگه میشه هرکی قدرت داره برای خودش یک ساز بزنه؟؟
ان کسی که باعث این جنجال و بی قانونی شده باید برکنار شه.
نمیشه اینجوری هرکی به هرکی که.
ما از شما میخواین پیگیری کنین چرا سایت فردوسی پور به این شکل بسته شده؟
آیا قوه قضاییه حکم داده بود؟؟ اگه آره که درسته و اطلاع رسانی کنید دلیلش رو
اگه نه، مگه کشور قانون نداره؟؟ مگه میشه هرکی قدرت داره برای خودش یک ساز بزنه؟؟
ان کسی که باعث این جنجال و بی قانونی شده باید برکنار شه.
نمیشه اینجوری هرکی به هرکی که.
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ناشناس| |
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ناشناس| |
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱