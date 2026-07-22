به گزارش تابناک، معاون اول رئیس‌جمهور بر رسیدگی ویژه به مشکلات زیرساختی استان‌های جنوبی تأکید کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از ترمیم سریع پست‌های برق آسیب‌دیده و صرفه‌جویی دو هزار مگاواتی با همراهی مردم خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی بر بازسازی فوری پل‌ها، تونل‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده و رسیدگی به مشکلات میناب تأکید کرد.

وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات جنگ آمریکا علیه کشورمان ارائه کرد.

هیئت دولت لایحه معاهده وضعیت حقوقی دریای خزر و موضوع وضعیت نیروهای شرکت را تصویب کرد.