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کد خبر: ۱۳۸۶۰۷۵
بازدید: ۶۷۹۶
نظرات: ۱

عکس: اعتراض فعالان ضدجنگ به هگست در جلسه سنای آمریکا

جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا درباره جنگ ایران با ادای احترام به نظامیان آمریکایی و بررسی هزینه‌های مالی جنگ آغاز شد، اما درخواست یک دقیقه سکوت برای ۱۶۸ دختر و پسری که در نخستین روز بمباران ایران در مدرسه‌ای در میناب کشته شدند، پذیرفته نشد؛ در اعتراض به این تصمیم، فعالان ضدجنگ هنگام شهادت پیت هگست جلسه را برهم زدند و با محکوم‌کردن حملات و تلفات غیرنظامیان، خواستار پایان فوری جنگ علیه ایران و توقف تخصیص بودجه بیشتر به عملیات نظامی شدند؛ نیروهای امنیتی نیز معترضان را از جلسه خارج و بازداشت کردند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل شهدای میناب هگست سنای آمریکا
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
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انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی:
غیر قابل انتشار:
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۹
ویتنام را با ایران مقایسه نکنید.آمریکا با کشته های فراوان از ویتنام بیرون آمد ولی ، در صورا حماقت آمریکا بعد از آن دیگر آمریکا وجود نخواهد داشت. انشاالله
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