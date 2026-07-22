عکس: اعتراض فعالان ضدجنگ به هگست در جلسه سنای آمریکا

جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا درباره جنگ ایران با ادای احترام به نظامیان آمریکایی و بررسی هزینه‌های مالی جنگ آغاز شد، اما درخواست یک دقیقه سکوت برای ۱۶۸ دختر و پسری که در نخستین روز بمباران ایران در مدرسه‌ای در میناب کشته شدند، پذیرفته نشد؛ در اعتراض به این تصمیم، فعالان ضدجنگ هنگام شهادت پیت هگست جلسه را برهم زدند و با محکوم‌کردن حملات و تلفات غیرنظامیان، خواستار پایان فوری جنگ علیه ایران و توقف تخصیص بودجه بیشتر به عملیات نظامی شدند؛ نیروهای امنیتی نیز معترضان را از جلسه خارج و بازداشت کردند.