صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تاکید مدیرعامل بانک صادرات ایران بر ارتقای خدمات بانکی​

مدیرعامل بانک صادرات ایران مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های راهبردی سال جاری را برشمرد و بر تداوم دستاوردها و تحقق چشم‌انداز آتی با هدف ارتقای خدمت‌رسانی به مشتریان تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۷۲
| |
2610 بازدید

تاکید مدیرعامل بانک صادرات ایران بر ارتقای خدمات بانکی​

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه سال جاری، مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به اتفاق آرا به تصویب رسید.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در ابتدای این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیریت پیشین، بر استمرار نقاط قوت، رفع چالش‌ها و اجرای برنامه‌های پیش‌رو تاکید کرد و گفت: «بانک صادرات ایران، نماد حافظه تاریخی اقتصاد کشورمان است و در ۸ دهه اخیر به پشتوانه اعتماد میلیونی شهروندان و حمایت سهامداران، سرمایه انسانی توانمند و شبکه گسترده شعب توانسته ظرفیت‌های ارزشمندی را در راستای توسعه کشورمان ایجاد کند».

افشین خانی با مرور برخی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی در حوزه‌های زیرساختی، رگولاتوری و ثبات اقتصادی، به بیان مهم‌ترین اهداف راهبردی بانک صادرات ایران در ۵ محور اصلی پرداخت و گفت: «نخستین هدف، افزایش کیفیت سودآوری از طریق توسعه درآمدهای کارمزدی و خدمات نوین بانکی است و انتظار می‌رود با وجود همراهی ارزشمند مشتریان و تخصص همکاران بتوانیم دستاوردهای قابل توجهی را در این بخش رقم بزنیم».

وی از «بهبود کیفیت مستمر دارایی‌ها» با عنوان دومین راهبرد اصلی در سال جاری یاد کرد و افزود: «در گزارش‌های عملکرد نظام بانکی بعضا به حجم دارایی‌ها تاکید می‌شود درحالیکه کیفیت دارایی‌هاست که از اهمیت وافری برخوردار است. براساس برنامه راهبردی تدوین شده بنا داریم بر همین امر متمرکز شویم و با پیگیری سرفصل‌هایی همچون وصول مطالبات معوق، فرآیند مذکور را سرعت ببخشیم».

مدیرعامل بانک صادرات ایران سومین هدف را «تقویت کفایت سرمایه» نام برد و با توصیف آن به عنوان «نماد سلامت بانکی» ابراز امیدواری کرد، با بهینه‌سازی ساختار مالی طبق برنامه تدوین‌شده ۳ ساله، بانک صادرات ایران به جایگاه شایسته خود متناسب با قوانین بین‌المللی بانکی برسد.

چهارمین برنامه راهبردی، «توسعه بانکداری دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها» عنوان شد که خانی با تاکید بر آن گفت: «با اقدامات مناسبی که در حوزه توسعه خدمات الکترونیک انجام شده، بانک صادرات ایران در مسیر بانکداری تماما دیجیتال حرکت کرده است و این قابلیت وجود دارد که با تقویت فرآیند موجود بتوان به یک بانک کاملا هوشمند تبدیل شد.» وی «افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی و استفاده حداکثری از ظرفیت شعب» را هدف پنجم اعلام کرد و آن را پشتوانه‌ای ارزشمند در راستای تحقق همزمان برنامه‌های یاد شده دانست.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان بر ارتقای روزافزون خدمات در راستای تکریم مشتریان و پاسداری از اعتماد آنها تاکید کرد و خواستار مشارکت جمعی برای دستیابی حداکثری به اهداف شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک صادرات ایران خدمات بانکی مجمع عمومی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005oa0
tabnak.ir/005oa0