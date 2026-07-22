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با حضور اکثریت سهامداران رقم خورد

تصویب صورت‌های مالی ۱۴۰۴ بانک صادرات در مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات ایران با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۴ به اتفاق آرا به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۶۹
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تصویب صورت‌های مالی ۱۴۰۴ بانک صادرات در مجمع عمومی

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، مجمع روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه سال جاری با حضور افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و به ریاست مهدی اقبالی راد نائب‌رییس هیئت‌مدیره، نظارت

علیرضا خاتون‌زاده ابیانه مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، روح‌الله سلحشوری نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت، آتوسا محمددینی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، سجادی نماینده سازمان حسابرسی و بازرس قانونی بانک، سید مجتبی صالحی معاونت مالی و اقتصادی و دبیر جلسه احمد کارگر مطلق معاونت حقوقی و وصول مطالبات برگزار شد.

پس از استماع گزارش هیئت‌مدیره به مجمع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ بانک صادرات ایران مورد تائید اکثریت سهامداران قرار گرفت.

​براساس تصمیمات اتخاذشده در مجمع، سازمان حسابرسی به مدت یک سال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و روزنامه‌های «ایران» و «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک صادرات ایران تعیین شدند.

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