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پاسخ یک نظامی به تهدیدات زیرساختی ترامپ

یک منبع نظامی: هر پل و نیروگاهی از ایران هدف قرار بگیرد چندین زیرساخت و تاسیسات انرژی منطقه را می‌زنیم.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۶۴
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۴

پاسخ به تهدیدات زیرساختی ترامپ

 به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نظامی  در واکنش به تهدید جدید ترامپ مبنی بر اینکه «اگر ایران هر کشتی را هدف قرار دهد به ازای آن یک پل یا نیروگاه از ایران را میزنیم» گفت:

ایران در اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز اراده فولادین دارد و به هیچوجه اجازه نخواهد داد که تنگه هرمز بار دیگر به عامل تهدید علیه ایران تبدیل شود.

 وی خاطرنشان کرد: عبور و مرور کشتی‌ها از این تنگه در صورت هماهنگی با ایران و ذیل ترتیبات ایران امن خواهد بود وگرنه ایران از اراده قاطع خود برای کنترل این تنگه چشم پوشی نمی‌کند و آن را در راستای ایمنی درازمدت تنگه می‌داند.

 این منبع نظامی خاطرنشان کرد: اگر آمریکایی‌ها پل یا نیروگاهی از ایران هدف قرار دهند، ایران متقابلاً زیرساخت‌ها و پل‌ها در منطقه از جمله تاسیسات انرژی که آمریکا در آن منافعی دارد زیر ضربه خواهد برد.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها باید در این ۱۰ روز اخیر به اطمینان کامل رسیده باشند که ایران هر جا را اراده کند، هدف قرار می‌دهد؛ لذا قمار احتمالی ترامپ، بار دیگر به رسوایی او می‌انجامد.

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دونالد ترامپ تهدید نیروگاه تنگه هرمز کشتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
7
پاسخ
آفرین همین درسته
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
9
پاسخ
ایران بایستی به کشورهای همسایه اخطار دهدظرف مهلت مقرر ارتش امریکا بایستی خاک ان کشور را تخلیه کند درغیر این صورت اگر به هر نقطه ای از کشور حمله شود ایران در مقابل همان نقطه در ان کشور را خواهد زد پل در مقابل پل دیگر به مناطق نظامی اکتفا نخواهیم کرد
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
8
پاسخ
این درسته به شرطی فقط رجزخوانی نباشه. به محض حمله به دل، چهار پل در چهار کشور زده بشه. نیروگاه همینطور. ساختمان همینطور.
حتی کشته میگیرن هم باید چندبرابر کشته بگیرین.
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
8
پاسخ
منطقه زمانی به آرامش می رسد که آمریکاییها به آمریکا برگردند و هیچ آمریکایی در منطقه نباشد.
اینگونه تمام پل ها و زیرساخت ها سالم می ماند.

هیچ راه حل صلح جویانه دیگری وجود ندارد.
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