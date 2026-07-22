پاسخ یک نظامی به تهدیدات زیرساختی ترامپ
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نظامی در واکنش به تهدید جدید ترامپ مبنی بر اینکه «اگر ایران هر کشتی را هدف قرار دهد به ازای آن یک پل یا نیروگاه از ایران را میزنیم» گفت:
ایران در اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز اراده فولادین دارد و به هیچوجه اجازه نخواهد داد که تنگه هرمز بار دیگر به عامل تهدید علیه ایران تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: عبور و مرور کشتیها از این تنگه در صورت هماهنگی با ایران و ذیل ترتیبات ایران امن خواهد بود وگرنه ایران از اراده قاطع خود برای کنترل این تنگه چشم پوشی نمیکند و آن را در راستای ایمنی درازمدت تنگه میداند.
این منبع نظامی خاطرنشان کرد: اگر آمریکاییها پل یا نیروگاهی از ایران هدف قرار دهند، ایران متقابلاً زیرساختها و پلها در منطقه از جمله تاسیسات انرژی که آمریکا در آن منافعی دارد زیر ضربه خواهد برد.
وی تاکید کرد: آمریکاییها باید در این ۱۰ روز اخیر به اطمینان کامل رسیده باشند که ایران هر جا را اراده کند، هدف قرار میدهد؛ لذا قمار احتمالی ترامپ، بار دیگر به رسوایی او میانجامد.
حتی کشته میگیرن هم باید چندبرابر کشته بگیرین.