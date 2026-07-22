منابع صهیونیستی اعلام کردند نسبت به جزئیات توافق هسته‌ای غیرنظامی میان ایالات متحده و عربستان نگران هستند. نگرانی اصلی این منابع، بندی در این توافق است که بر اساس آن واشنگتن و ریاض در دو سال آینده امکان اجرای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را بررسی خواهند کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع اسرائیلی که سال‌هاست در جریان رایزنی‌های آمریکا و عربستان قرار دارد، در گفت‌و‌گو با پایگاه اینترنتی روزنامه «هاآرتص» گفت: «این اخبار برای اسرائیل خوشایند نیست، حتی اگر در این مناسبت اعلام کنند که عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان صورت گرفته است.»

منابع اسرائیلی معتقدند هراس از این امر می‌رود که این توافق، کشور‌های دیگر منطقه را نیز تشویق کند تا در خاک خود اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کنند.

بر اساس گزارش این روزنامه، رژیم صهیونیستی در اصل با داشتن برنامه هسته‌ای با اهداف غیرنظامی توسط عربستان مخالفتی ندارد، اما با ایجاد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در خاک این کشور مخالف است. رژیم اشغالگر در جریان مذاکرات درخواست کرده بود که میان این رژیم و ایالات متحده، ترتیبات امنیتی و نظارت ویژه‌ای بر تأسیسات مذکور توافق شود. مذاکرات پیرامون این موضوع در آغاز دوره دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا پیشرفت‌هایی داشت، اما در سال‌های اخیر متوقف شده بود.

روزنامه مذکور افزود که برخلاف دولت فعلی دونالد ترامپ؛ دولت بایدن اصرار داشت که به هیچ‌وجه اجازه فعالیت‌های غنی‌سازی تحت کنترل عربستان داده نشود و سخن از ترتیبات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از آن در میان بود. اکنون مشخص نیست که آیا ایالات متحده در سند نهایی امضاشده با عربستان، منافع اسرائیل را حفظ کرده است یا خیر.

به نوشته این روزنامه، ایجاد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند پایه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و تجربیات لازم جهت تولید مواد خام برای سلاح هسته‌ای باشد؛ «به‌ویژه در وضعیتی که عربستان احساس کند توسط همسایگانش تهدید می‌شود.

چنین تأسیساتی را نمی‌توان برای مدتی طولانی کنترل کرد و کشوری که آن را اداره می‌کند، می‌تواند در هر زمانی از نظارت بین‌المللی جلوگیری کرده و غنی‌سازی را برای دستیابی به مواد شکافت‌پذیر و ساخت بمب هسته‌ای، به سطح نظامی برساند.»

منابع صهیونیستی موافقت ایالات متحده با ایجاد تأسیسات غنی‌سازی در عربستان را «تحولی بسیار خطرناک» توصیف کرده و تأکید دارند که در صورت تحقق این امر، نمی‌توان مانع از اقدام کشور‌های دیگر برای ایجاد تأسیسات مشابه در خاک خود شد؛ کشور‌هایی که از جمله آنها ترکیه، مصر، امارات و ایران هستند.

منابع اسرائیلی مدعی شدند که چنین وضعیتی منجر به فروپاشی مطلق نظام منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای خواهد شد که مبتنی بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است؛ این در حالی است که اسرائیل خود عضو این معاهده بین‌المللی نیست و با نظارت بین‌المللی بر زرادخانه هسته‌ای‌اش که همچنان آن را در هاله‌ای از ابهام نگه داشته، مخالفت می‌کند.

منابع اسرائیلی همچنین افزودند: «ترس بزرگی وجود دارد از اینکه در آینده کودتا یا تغییری در حاکمیت عربستان رخ دهد و این توانمندی تکنولوژیک را به طرف‌هایی منتقل کند که در پی استفاده از آن بدون نظارت و بدون نظام بازرسی باشند.»

در همین راستا، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسبق اسرائیل، روز چهارشنبه از کابینه بنیامین نتانیاهو خواست که با هرگونه توافق آمریکا و عربستان که به ریاض اجازه می‌دهد برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایجاد کند، «به‌شدت مخالفت کند.»

این اظهارات در واکنش به گزارشی منتشر شد که سه‌شنبه‌شب در روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» درباره موافقت دونالد ترامپ با این توافقنامه و انتظار برای امضای آن در روز چهارشنبه منتشر شده بود.

لیبرمن، رهبر حزب راست‌گرای مخالف «اسرائیل خانه ما» ادعا کرد که برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان «در نهایت به داشتن سلاح‌های هسته‌ای منجر خواهد شد و یک مسابقه تسلیحاتی افسارگسیخته را در سراسر خاورمیانه رقم خواهد زد.»

رژیم صهیونیستی، به‌عنوان برجسته‌ترین متحد منطقه‌ای ایالات متحده، تنها دولت در غرب آسیا است که زرادخانه‌ای از سلاح‌های هسته‌ای در اختیار دارد؛ زرادخانه‌ای که رسماً اعلام نشده و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قرار ندارد.