صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد

صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان که سال‌ها محل بحث میان دستگاه‌های مختلف بوده، حالا بیش از هر زمان دیگری به مرحله اجرا نزدیک شده است. اظهارات اخیر سخنگوی وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و پلیس راهور موید این است که به زودی قفل صدور «گواهینامه موتورسواری زنان» شکسته می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۶۱
| |
43035 بازدید
|
۳۱

گام آخر برای صدور گواهینامه موتورسواری زنان برداشته شد؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، موضوع ساماندهی موتورسواری زنان را با رویکرد افزایش ایمنی، آموزش و برخورداری از حقوق قانونی پیگیری کرده است. در همین راستا، سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را ابلاغ کرد.

زینی‌وند: صدور گواهینامه موتورسواری زنان به‌زودی اجرا می‌شود

امروز علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره مقدمات صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، گفت: موضع وزارت کشور فراهم کردن زمینه‌های لازم است. مصوبه دولت انجام و مسائل قانونی آن حل شده است و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. مراحل شرعی هم طی و مقدمات صدور گواهینامه فراهم شده است. باتوجه به رفع موانع قانونی و موافقت همه ارکان قانونی با این موضوع به‌زودی شاهد صدور گواهینامه خواهیم بود.

بهروز آذر: نمونه اولیه «گواهینامه موتورسواری زنان» چاپ شد

روز گذشته نیز زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، گفت: صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان یکی از موضوعاتی بود که زنان با آن مواجه بودند؛ امروز با توجه به شرایط حمل‌ونقل و ترافیک شهرها، زنان به موتورسیکلت به عنوان یکی از ابزار‌های تردد و راهکار‌های حمل‌ونقل روی آورده‌اند و این روند نیز روزبه‌روز در حال افزایش است. مهم‌ترین وظیفه دولت این است که کمک کند کمترین آسیب متوجه زنان شود. نگرانی جدی ما این بود که زنان به دلیل نداشتن آموزش‌های رسمی، نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف شوند و به همین دلیل دولت به این موضوع ورود کرد.

بهروزآذر همچنین گفت: در آخرین صحبتی که با پلیس راهور داشتم، حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیری‌ها، امیدواریم در همین ماه قولی که دادند، عملی شود.

بهروزآذر در پاسخ به این پرسش که آیا برای صدور گواهینامه زنان نیاز به اصلاح قانون یا مصوبه مجلس وجود دارد؟ تأکید کرد: خیر، اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشت، این کار را انجام می‌دادیم. در این زمینه هیچ خلائی وجود نداشت، یک سکوت بوده که با مصوبه و مقرره و همراهی، این موضوع برطرف می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا: تفاوتی بین گواهینامه بانوان و آقایان نیست

همچنین سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، اظهار کرد: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های گذشته در دستگاه‌های مختلف از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور فراجا مورد بررسی، کارشناسی و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط روز و همچنین لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرآیند‌های لازم در مراجع ذی‌صلاح در حال انجام و پیگیری است.

سردار حسینی درباره چاپ «اولین نمونه گواهینامه موتورسیکلت بانوان» گفت: اساسا چنین ادعایی از منظر فنی و اجرایی موضوعیت ندارد، چراکه تاکنون هیچ گواهینامه‌ای در این حوزه صادر نشده است. با نهایی شدن فرآیند‌های قانونی و آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، هیچ تفاوتی میان گواهینامه بانوان و آقایان وجود نخواهد داشت. گواهینامه‌های رانندگی بر اساس ضوابط، استاندارد‌ها و قالبی واحد صادر می‌شوند و در صورت اجرای قانون نیز گواهینامه موتورسیکلت بانوان دقیقا با همان مشخصات، قالب و استاندارد‌های مشترک صادر خواهد شد.

اکنون با اعلام وزارت کشور مبنی بر رفع موانع قانونی، تاکید معاونت امور زنان بر فراهم بودن زیرساخت‌ها و آمادگی پلیس راهور برای اجرای قانون پس از ابلاغ نهایی، به نظر می‌رسد یکی از مطالبات دیرینه بخشی از زنان کشور در آستانه تحقق قرار گرفته است.

صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، علاوه بر ایجاد امکان آموزش رسمی، می‌تواند زمینه برخورداری آنان از پوشش‌های بیمه‌ای، ارتقای ایمنی تردد و ساماندهی استفاده از موتورسیکلت را فراهم کند؛ اقدامی که در صورت اجرای کامل، گامی در جهت افزایش نظم، ایمنی و بهره‌مندی برابر از خدمات عمومی خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گواهینامه موتورسواری زنان حمل و نقل
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاهش حضور زنان در رشته‌های مهندسی و فنی/ مهم‌ترین مانع برای حق عائله مندی زنان چیست؟
تمام محورهای آسیب‌دیده هرمزگان بازگشایی شد
اعلام شرایط دریافت گواهینامه موتورسواری زنان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
14
33
پاسخ
اوکی ولی بعضی چیزارو یادمون نمیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
مثلا چی؟
ببخش تا بخشیده شوی
فاطمه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
13
39
پاسخ
خب خداروشکر اقتصاد درست شد و دلار شد هزار تومن حالا همگی خوش و خرم زندگی می کنیم😏😏
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
چه نظر مسخره ای
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
5
44
پاسخ
کجاست چاپ گواهینامه موتور سیکلت بانوان ،خودتان را مسخره کنید بجای اینکه وقت مردم را بگیرید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
تابناک می خواد عادی سازی کنه وگرنه گواهینامه ای در کا. نیست
خسرو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
46
34
پاسخ
بزرگترین اشتباه خانمها که راننده ماشین هستند قبل از اینکه ببینی ادم می‌فهمد که این راننده زنه امتیازی که راننده خانم دارد بازار کار مکانیک و صافکاری را سکه میکند هرچه تصادف درون شهری هست هفتاد درصد خانم هستند
پاسخ ها
جی جی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
فعلا خانمها بهترین رانندگی رو دارند میکنند با موتور سیکلت چون قانونمند نیستند
خدا به خیر کنه گواهینامه شون صادر بشه و قانونمند بشن بیچاره شدیم
شک نکنید
واقعا رانندگی 99 درصد بانوان ترسناکه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
داخل اتوبان با سرعت مجاز ۱۲۰ تا داری میری میبینی یه پراید با ۴۰ تا سرعت انداخته تو لاین سبقت هر چی چراغ میزنی هر چی بوق میزنی انگار نه انگار می‌ندازی از سمت راست سبقت میگیری میبینی یه زن که به زور از شیشه جلو جاده رو نگاه می‌کنه داره پست می‌زاره تو اینستاگرام و بر میگرده به آدم پوزخند می‌زند این وضعیت رانندگی خانمها است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
وقتی از سن پایین رانندگی یاد بگیری مثل دختر خانم های نسل جدید دیگه مشکلی در دست فرمان ندارندو رانندگی خوب وقانون مندی ارئه میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
53
33
پاسخ
خب الان دیگه خانمهای بیحجاب باسرعت بیشتری ازدست منکرات فرارمیکنن. بعدمیرن ازشیرین کاریهاشون تعریف میکنن ومیخندن
مارال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
66
35
پاسخ
هیچ مانع قانونی وجود ندارد، بله کاملا صحیح هست...
در این دولت دخترها لخت شده اند و آب از آب تکون نخورده،
این که چیزی نیست...
دور نیست روزی که مجوز استخر مختلط را هم بدهند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
هنوز مردهای باغیرت کم نیستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
شما فکرتو اصلاح کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
از کی تا حالا برداشتن روسری شده لخت شدن؟؟بهتر نیست نگاه خودتون و نسبت به همجنس و هم وطن خودتون عوض کنید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
تو مریضی ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
استاد بانو

مخالف بی بندو باری هستم
ولیکن پیام شما از کینه توزیه نه خیر خواهی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
8
پاسخ
همین الان توی تصویر ، این خانم روی خط عابر پیاده توقف کرده
پاسخ ها
پویا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
مرد موتوری چطور؟ ماشین چطور؟ عجب چشمای خدا به شماها داده... بینای دیگران و کور خودتون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
اون مردو ندیدی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
موتوری مرد هم روی خط عابر پیاده توقف کرده و هم کلاه ایمنی نداره. خار رو توی دست مردم میبینی سوزن رو توی چشم خودت نمیبینی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
19
8
پاسخ
شهدا شرمنده ایم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
چرا؟ رانندگی زن و مرد نداره
معصومه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
6
10
پاسخ
واقعا از اولش هم نباید در این خصوص تبعیضی به بین زن و مرد می بود،،،ولی بازم دست مسئولین مربوطه درد نکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
اینم هدیه ما مردا به شما
ان شاءاله پشیمانمون نکنید
تو رانندگی خودرو که کارت زرد زیاد گرفتید معصومه باجی
داوود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ناشناس ۱۱:۴۲

۱. هدیه نیست بلکه حقشونه
۲. شما بهشون ندادید بلکه خودشون گرفتن
۳. این که شما پشیمون بشید یا نشید کوچک‌ترین اهمیتی برای هیچکس نداره
۴. شما با این نوع تفکر و حرف زدنت، کاملا معلومه که رانندگی خودت چجوریه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
آقای داوووود
شما هم با این شماره بندی و عصبی بودنت در پیام معلومه احوالاتت
حرص نخور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
، گواهینامه و رانندگی حق همه هست زن و مرد نداره. کشورو الکی درگیر این مسایل حاشیه ای کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
7
پاسخ
آخ جون، همه مشکلات ما دختران و زنان حل شد!
مرسی اصلاحات، مرسی پرزیدنت، اجرiuتون با سیدالشهدا!
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005oZp
tabnak.ir/005oZp