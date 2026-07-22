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استقرار سوخت‌رسان‌های آمریکا در بلغارستان

پارلمان بلغارستان با وجود هشدار تهران مبنی بر اینکه این اقدام، صوفیه را در «تجاوز و جنایت جنگی» علیه ایران شریک خواهد کرد، با استقرار موقت هواپیماهای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در پایگاه نظامی «بزمر» موافقت کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۶۰
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پارلمان بلغارستان روز چهارشنبه با ۱۳۶ رأی موافق در برابر ۱۳ رأی مخالف و دو رأی ممتنع، با استقرار موقت حداکثر هشت فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ و تا ۲۵۰ نیروی نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی «بزمر» موافقت کرد. «دیمیتار استویانوف» وزیر دفاع بلغارستان در دفاع از این طرح به نمایندگان پارلمان گفت هیچ سامانه تسلیحاتی تهاجمی در خاک این کشور مستقر نخواهد شد و حضور موقت این هواپیماها، بلغارستان را به طرف درگیری‌های نظامی تبدیل نمی‌کند. وی مدعی شد، واشنگتن متعهد شده است خطرات احتمالی برای امنیت ملی بلغارستان را به حداقل برساند.

بر اساس اعلام وزیر دفاع بلغارستان، آمریکا هفته گذشته درخواست استقرار این تجهیزات و نیرو‌ها را برای بازه زمانی ۲۴ جولای تا اول اکتبر و در چارچوب توافق استفاده مشترک از تأسیسات نظامی دو کشور ارائه کرده بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه هشدار داده بود استفاده آمریکا از خاک بلغارستان برای عملیات نظامی علیه ایران، صوفیه را به «همدست متجاوزان و ناقضان قوانین بین‌المللی» تبدیل خواهد کرد. در همین حال، فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا (EUCOM) نیز اعلام کرد همکاری امنیتی خود با بلغارستان را برای رصد و مقابله با تهدید‌های احتمالی ادامه خواهد داد.

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برچسب ها
بلغارستان هواپیمای سوخت رسان سامانه تسلیحاتی تاسیسات نظامی عملیات نظامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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پاسخ
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