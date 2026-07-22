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تهدید دوباره ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران

دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ایران را به حملات مستقیم علیه زیرساخت‌های این کشور تهدید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۵۷
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5940 بازدید
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تهدید دوباره ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ایران را به حملات مستقیم علیه زیرساخت‌های این کشور تهدید کرد.

دونالد ترامپ نوشت: «از این لحظه به بعد، هر زمان جمهوری اسلامی ایران با موشک، راکت، پهپاد یا هر سلاح دیگری به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه، از جمله پل‌ها و نیروگاه‌های واقع در کنار یا داخل پایتخت، تهران، را بمباران و نابود خواهد کرد.»

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دونالد ترامپ زیرساخت موشک سلاح کشتی تنگه هرمز بمباران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۳
شاهد علوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
1
پاسخ
کسی نیست جواب این دلقک شیطان رابدهد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
3
1
پاسخ
اما این تو بمیری، از اون تو بمیری ها نیست
از ما گفتن بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
3
0
پاسخ
جنگ رو دامنه دار نکنین، توی زمین اونا بازی نکنین.
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