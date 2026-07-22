تهدید دوباره ترامپ علیه زیرساختهای ایران
دونالد ترامپ؛ رئیسجمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ایران را به حملات مستقیم علیه زیرساختهای این کشور تهدید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۵۷| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ؛ رئیسجمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ایران را به حملات مستقیم علیه زیرساختهای این کشور تهدید کرد.
دونالد ترامپ نوشت: «از این لحظه به بعد، هر زمان جمهوری اسلامی ایران با موشک، راکت، پهپاد یا هر سلاح دیگری به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه، از جمله پلها و نیروگاههای واقع در کنار یا داخل پایتخت، تهران، را بمباران و نابود خواهد کرد.»
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