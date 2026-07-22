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سردار شکارچی: انتقام را نباید سطحی کرد

سردار شکارچی: آمریکایی‌ها هر سلاحی برای جنگ جهانی سوم کنار گذاشته بودند علیه ایران بکار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۵۶
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سردار شکارچی: انتقام را نباید سطحی کرد

به گزارش تابناک؛ سردار شکارچی؛ سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح اعلام کرد: دشمن در جنگ تحمیلی دوم فکر می‌کرد ظرف یک هفته نظامی جمهوری اسلامی را سرنگون و هفته بعد هم ایران را تجزیه می‌کند.

باتوجه به دو عملیات وعده صادق ۱ و ۲ و رزمایش‌های اقتدار آسیب‌شناسی کردیم و بانک اهداف تعیین شده و برنامه ریزی داشتیم.

دشمن در هفدهم و هجدهم دی‌ماه می‌خواست کودتا را با جنگ سخت ترکیب کند، اما ملت ایران نقشه دشمن را ناکام گذاشت.

در جنگ تحمیلی سوم رهبر شهید برای جبران خلاء خودشان و فرماندهان کاملا برنامه ریزی کرده بودند.

هر سلاحی که در دنیا آزمایش شده بود، اما بکارگیری نشده بود در جنگ با ایران استفاده شد.

دیتاسنتر عظیم دشمن در امارات در جنگ تحمیلی سوم نابود شد. این دیتاسنتر در طول ۲۰ سال با کمک و سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها، رژیم صهیونیستی و آمریکا در امارات برای کنترل منطقه ایجاد شده بود.

همه سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در طول ۵ دهه در منطقه با نابودی پایگاه‌هایشان بر باد رفت.

با اخراج آمریکا از منطقه رژیم صهیونی محو خواهد شد. راهبرد نیرو‌های مسلح اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیاست و با اخراج آمریکا از منطقه رژیم صهیونیستی محو خواهد شد.

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سردار شکارچی نیروهای مسلح جنگ تحمیلی وعده صادق جنگ سخت کودتا
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