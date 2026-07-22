میزبان دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل کیست؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک منبع رسمی اعلام کرد که دور تازه‌ای از مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی روز چهارم اوت (۱۳ مرداد ماه) به میزبانی ایتالیا برگزار می‌شود.

هیئت‌های لبنان و رژیم صهیونیستی ۲۳ تیر نیز مذاکراتی را در شهر رم، پایتخت ایتالیا برگزار کرده بودند.

پس از این نشست اعلام شد که نشست هیات‌های لبنان و رژیم صهیونیستی در رم با توافق بر سر اجرای دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان پایان یافته و قرار است در ادامه، نشست دیگری میان هیات‌های نظامی دو طرف با میانجی‌گری آمریکا برای تعیین سازوکار‌های اجرایی برگزار شود.

لبنان و رژیم صهیونیستی پیشتر نیز با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که مورد انتقاد طرف‌های مختلف در داخل لبنان قرار گرفته است.