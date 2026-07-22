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خط قرمز تهران برای گروسی ترسیم شد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شبکه بی‌بی‌سی گفت که نمی‌داند بازرسان این سازمان چه زمانی می‌توانند برای از سرگیری کار به ایران بازگردند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۴۶
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5592 بازدید
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۴

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شبکه بی‌بی‌سی گفت که نمی‌داند بازرسان این سازمان چه زمانی می‌توانند برای از سرگیری کار به ایران بازگردند.

او از مقام‌های ایران خواست تا به سرعت دسترسی به مراکز هسته‌ای ایران را برای بازرسان تسهیل کنند.

این در حالی است که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود در خصوص تعامل با آژانس گفته بود: تعامل ایران با آژانس، به همان شیوه‌ای که در چند ماه اخیر وجود داشته، ادامه پیدا خواهد کرد.

به این معنا که ما، به‌عنوان عضو معاهده منع اشاعه و به‌عنوان کشوری که دارای موافقت‌نامه جامع پادمان است، در رابطه با مراکزی که آسیب ندیده‌اند، همان تعاملی را که از قبل وجود داشته، در حال حاضر نیز ادامه دارد.

بقائی تاکید کرد: در رابطه با دسترسی به مراکز آسیب‌دیده نیز بارها گفته شده است که، اولاً آژانس به وظایف خود عمل نکرده است و شخص دبیرکل آژانس نیز هم در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در خردادماه، در محکوم کردن آن اقدام، قصور داشت و هم در جریان تجاوز نظامی اخیر.

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بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اسماعیل بقایی مراکز آموزش رژیم صهیونیستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
3
27
پاسخ
این یابو باید تکه تکه شود از نتانیاهو جانی تره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
1
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
2
پاسخ
اظهارات سخنگوی وزرازت امور خارجی جمهوری اسلامی ایران درباره گروسی کاملا منطبق با منافع و امنیت ملی ایران و تمامی کشورهای عو NPT است. گروسی یک یزدل دروعگوست که شهامت دفاع از اصول و مفاد آژانس بین المللی و حقوق کشورهایی که تحت این پادمان به غنی سازی صلح آمیز هسته ای مشغول هستند را ندارد و حتی قادر به یک محکومیت ساده در تعرض به سایت های هسته ای از سوی جنگ افروزان نیست. پای او و همکارانش دیگر هرگز نباید به ایران باز شود و تا زمانی که ما شاهد تغییرات ماهوی در اداره و مدیریت این سازمان نشویم, این روند میبایستی ادامه یابد.
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
اطلاعاتی که این آژانس به رژیم های تروریستی صهیونی و آمریکا داد باعث ترور دانشمندان و برنامه ریزی حملات به تاسیسات اتمی شد. هر گونه بازرسی دوباره می بایست الی الابد ممنوع شود چرا که به دنبال کسب میزان کارایی بمب های سنگرشکن و بهبود حملات بعدی هستند.
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