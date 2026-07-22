خط قرمز تهران برای گروسی ترسیم شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شبکه بی‌بی‌سی گفت که نمی‌داند بازرسان این سازمان چه زمانی می‌توانند برای از سرگیری کار به ایران بازگردند.



او از مقام‌های ایران خواست تا به سرعت دسترسی به مراکز هسته‌ای ایران را برای بازرسان تسهیل کنند.



این در حالی است که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود در خصوص تعامل با آژانس گفته بود: تعامل ایران با آژانس، به همان شیوه‌ای که در چند ماه اخیر وجود داشته، ادامه پیدا خواهد کرد.



به این معنا که ما، به‌عنوان عضو معاهده منع اشاعه و به‌عنوان کشوری که دارای موافقت‌نامه جامع پادمان است، در رابطه با مراکزی که آسیب ندیده‌اند، همان تعاملی را که از قبل وجود داشته، در حال حاضر نیز ادامه دارد.



بقائی تاکید کرد: در رابطه با دسترسی به مراکز آسیب‌دیده نیز بارها گفته شده است که، اولاً آژانس به وظایف خود عمل نکرده است و شخص دبیرکل آژانس نیز هم در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در خردادماه، در محکوم کردن آن اقدام، قصور داشت و هم در جریان تجاوز نظامی اخیر.