مسئولیت اجتماعی نوبیتکس چه تصویری از این برند میسازد؟
هرچه یک پلتفرم کاربران بیشتری داشته باشد و بر تصمیمهای مالی و رفتاری آنها اثر بگذارد، مسئولیتش نیز دیگر فقط با حمایت از چند پروژه بیرونی سنجیده نمیشود. نحوه مواجهه با ریسک، دسترسی کاربران به دانش، فرصتهایی که برای گروههای دیگر ایجاد میکند و کیفیت حضورش در عرصه عمومی، همگی در تصویری که از آن شرکت شکل میگیرد نقش دارند.
نوبیتکس در گزارش دوسالانه ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، شش برنامه را ذیل مسئولیت اجتماعی قرار داده است؛ برنامههایی که از آموزش و مدیریت ریسک کاربران آغاز میشوند و به مهارتآموزی جوانان، آموزش سواد مالی کودکان، محیطزیست و مشارکت عمومی میرسند. این اقدامات را میتوان در سه حلقه دید؛ پاسخ به پیامدهای مستقیم کسبوکار، گسترش دسترسی به دانش و فرصت و در نهایت، حضور در حوزههایی که مخاطبشان فقط کاربران پلتفرم نیستند.
مسئولیت در برابر ریسکهای بازار
برای یک پلتفرم دارایی دیجیتال، مسئولیت اجتماعی از مدیریت ریسک کاربران آغاز میشود. سامانه کشف تقلب و مدیریت ریسک تراکنشها برای شناسایی تراکنشهای پرریسک و آدرسهای مشکوک توسعه یافته است و مجموعه ویدئوهای آموزشی تولیدشده با همکاری «نوشدارو» نیز بر آشنایی کاربران با شیوههای رایج کلاهبرداری تمرکز دارد.
براساس گزارش دوسالانه نوبیتکس، این پلتفرم با استفاده از سامانه مدیریت ریسک خود، درصد واریزهای ریالی که با محدودیت روبهرو میشوند را به کمتر از ۰.۰۵ درصد کاهش داده است. بدین صورت، رفتارهای پرریسک شناسایی و محدود میشوند، بدون آنکه در تجربه گروه بزرگی از کاربران محدودیتی ایجاد شود. در کنار ابزارهای فنی، آموزش کاربران نیز بخش دیگری از همین مسئولیت را شکل میدهد.
آموزش برای نسل آینده و فرصت برابر
«نوبیکد» و ویژهنامه سواد مالی کودکان «قلک»، دو گروه متفاوت را هدف گرفتهاند. در طرح نوبیکد، ۳۱۶ نفر ثبتنام کردند و ۵۰ نفر از ۱۷ استان کشور برای دریافت بیش از ۵۵ ساعت آموزش تخصصی پذیرفته شدند. این برنامه با حمایت از دورههای مهارتآموزی «کاریار» برای جوانان مستعد و کمبرخوردار اجرا شده است.
ویژهنامه «قلک» نیز برای کودکان چهار تا ۱۰ سال تولید و بهصورت هدفمند در مناطق کمبرخوردار توزیع شده است. این برنامه بر مفاهیمی مانند پول، انتخاب، پسانداز و ریسک تمرکز دارد. یکی بر شکلگیری آگاهی مالی نسل آینده تأکید دارد و دیگری میکوشد فاصله جوانان با مهارتهای مورد نیاز بازار کار را کمتر کند.
حضور در عرصه اجتماعی
مشارکت در احیای جنگلهای تالابی حرا و برگزاری مسابقه دوی ۱۰ کیلومتر «بیش از پیش»، دو نمونه دیگر از برنامههای مسئولیت اجتماعی نوبیتکس هستند. پروژه حرا بر حفاظت از تنوع زیستی و پایداری سواحل جنوبی تمرکز دارد و مسابقه دو با حضور بیش از ۷۰۰ شرکتکننده، بستری برای مشارکت جمعی و ارتباط برند با جامعه خارج از چارچوب خدمات مالی ایجاد کرده است.
تداوم، معیار اثرگذاری
این شش برنامه از نظر جنس، مقیاس و نوع اثر یکسان نیستند و قرار هم نیست با یک معیار واحد سنجیده شوند. گزارش دوسالانه نوبیتکس با ارائه دادههایی مانند تعداد شرکتکنندگان، ساعات آموزش و دامنه محدودیتهای سامانه مدیریت ریسک، تصویری از ابعاد این برنامهها ارائه میدهد.
از مجموع این اقدامات، تصویری چندلایه از نوبیتکس شکل میگیرد. نزدیکترین لایه به کسبوکار، به ریسک کاربران و کیفیت تصمیمگیری آنها مربوط است. لایه دوم بر آگاهی نسل آینده و دسترسی جوانان به فرصت تمرکز دارد و لایه سوم، نسبت نوبیتکس با محیطزیست و عرصه عمومی را نشان میدهد.
این تصویر، نوبیتکس را فراتر از یک ارائهدهنده خدمات دارایی دیجیتال قرار میدهد؛ نه به این معنا که هویت اصلی شرکت تغییر کرده است، بلکه از این جهت که دامنه مسئولیت خود را به رابطه با کاربران محدود نمیکند. برنامهها از درون کسبوکار آغاز میشوند و تا موضوعاتی ادامه پیدا میکنند که مخاطب و منفعت آنها عمومیتر است.