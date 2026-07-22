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۶۰ لیتر سهمیه بنزین کی واریز می‌شود؟

۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد ماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد پنج شنبه (یکم مردادماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۴۱
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5214 بازدید
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد ۱۴۰۵ خودرو‌های شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری بامداد پنجشنبه (یکم مرداد) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

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برچسب ها
سهمیه بنزین خودرو شخصی بنزین
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
19
0
پاسخ
عالی ممنون. سعی کنید شکر گزار باشید و فقط ناله نکنید کسی که شکر گذار هست با همین ۶۰ لیتر عشق دنیارو میکنه کسی که ناله گره ۶۰۰ لیتر هم داشته باشه بازم ناله میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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