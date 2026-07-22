۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد ماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد پنج شنبه (یکم مردادماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد ۱۴۰۵ خودرو‌های شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری بامداد پنجشنبه (یکم مرداد) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.