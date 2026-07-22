نبض خبر
لحظات کشتن یک نفر به ظن اطلاعاتی بودن! +18
گروه مسلح موسوم «ارتش آزادیبخش ملی پاپوآ غربی» (TPNPB) در منطقه یاهوکیمو اندونزی (Yahukimo) زنی را که ادعا میشد برای سازمان اطلاعات نظامی کار میکرد، کشته است. اعضای TPNPB ظاهراً به چند قبضه تفنگ گلنگدنی دوربیندار (Scoped Bolt-Action Rifle) مسلح بودهاند که احتمالاً با فشنگ ۵٫۵۶×۴۵ میلیمتری ناتو (.223 Remington) شلیک میکردهاند و بهصورت محلی ساخته شدهاند. تصاویر این قتل را با این توضیح میبینید که برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قبلی و روحی مناسب نیست.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر قتل اندونزی جدایی طلبان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۹
خوب چرا ویدئویی که برای بیماران قلبی و روحی مناسب نیست و هیچ ربطی هم به ما و کشور ما نداره رو پخش می کنین؟
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ناشناس| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
سلطنت طلبها اگر در ایران به قدرت برسن همینکار رو میکنن و در وحشی گری روی داعش رو سفید میکنن
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ناشناس| |
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ناشناس| |
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
لطف کنید تو همون تیتر بنویسید کجا این اتفاق افتاده. زهره ترک شدم تا خبر رو باز کنم ببینم چه خبره. زبونم لال فکر کردم اتحاد به هم خورده و برگشتیم به دوران اغتشاش.
اون امریکایی تروریست شیک بوش ولله که از این جماعت با این سرووضع وحشی تره خون ریز تره .. باید قوی شد و تو دهن شیاطین زد
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ناشناس| |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ایشان عنوان آدم کش برآینده است