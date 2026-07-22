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فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۶۰۴۰
کد خبر:۱۳۸۶۰۴۰
17478 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

لحظات کشتن یک نفر به ظن اطلاعاتی بودن! +18

گروه مسلح موسوم «ارتش آزادی‌بخش ملی پاپوآ غربی» (TPNPB) در منطقه یاهوکیمو اندونزی (Yahukimo) زنی را که ادعا می‌شد برای سازمان اطلاعات نظامی کار می‌کرد، کشته است. اعضای TPNPB ظاهراً به چند قبضه تفنگ گلنگدنی دوربین‌دار (Scoped Bolt-Action Rifle) مسلح بوده‌اند که احتمالاً با فشنگ ۵٫۵۶×۴۵ میلی‌متری ناتو (.223 Remington) شلیک می‌کرده‌اند و به‌صورت محلی ساخته شده‌اند. تصاویر این قتل را با این توضیح می‌بینید که برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قبلی و روحی مناسب نیست.
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برچسب‌ها:
نبض خبر قتل اندونزی جدایی طلبان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۹
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
5
114
پاسخ
خوب چرا ویدئویی که برای بیماران قلبی و روحی مناسب نیست و هیچ ربطی هم به ما و کشور ما نداره رو پخش می کنین؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
اصلاً این فیلم و پخش آن چه ربطی به ایران دارد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
52
84
پاسخ
سلطنت طلبها اگر در ایران به قدرت برسن همینکار رو میکنن و در وحشی گری روی داعش رو سفید میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سگ کی باشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
کاملا درست میگویی. قبلا هم ثابت کرده اند
علی
|
United States of America
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
8
28
پاسخ
لطف کنید تو همون تیتر بنویسید کجا این اتفاق افتاده. زهره ترک شدم تا خبر رو باز کنم ببینم چه خبره. زبونم لال فکر کردم اتحاد به هم خورده و برگشتیم به دوران اغتشاش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
13
41
پاسخ
اون امریکایی تروریست شیک بوش ولله که از این جماعت با این سرووضع وحشی تره خون ریز تره .. باید قوی شد و تو دهن شیاطین زد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
آیا بنظر شما ترامپ جلاد شیک پوش است !!!!!!!
ایشان عنوان آدم کش برآینده است
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
4
پاسخ
یقین بدونید یک روز بالاخره انتقام کودکان تکه تکه شده میناب رو از آمریکا میگیریم
حالا یامن یا فرزند من یا نسلهای آینده
بماند در خاطرتان...
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