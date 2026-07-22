لحظات کشتن یک نفر به ظن اطلاعاتی بودن! +18

گروه مسلح موسوم «ارتش آزادی‌بخش ملی پاپوآ غربی» (TPNPB) در منطقه یاهوکیمو اندونزی (Yahukimo) زنی را که ادعا می‌شد برای سازمان اطلاعات نظامی کار می‌کرد، کشته است. اعضای TPNPB ظاهراً به چند قبضه تفنگ گلنگدنی دوربین‌دار (Scoped Bolt-Action Rifle) مسلح بوده‌اند که احتمالاً با فشنگ ۵٫۵۶×۴۵ میلی‌متری ناتو (.223 Remington) شلیک می‌کرده‌اند و به‌صورت محلی ساخته شده‌اند. تصاویر این قتل را با این توضیح می‌بینید که برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قبلی و روحی مناسب نیست.