صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

حمله سنگین سپاه به پایگاه‌های آمریکا در اردن

با توکل به خدای متعال، رزمندگان شجاع هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوزات دشمن در موج ۲۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا حسن ابن علی (ع) و تقدیم به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، پایگاه‌های آمریکایی در اردن را یک بار دیگر در هم کوبیدند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۳۹
| |
3768 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک؛ متن کامل اطلاعیه سپاه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

ملت عظیم الشأن و به پاخاسته ایران اسلامی.

حماسه حضور الهام بخش شما در خیابان می‌رود تا منشأ بیداری بزرگ ملت‌ها گردد و عرصه را بیشتر از همیشه بر مستکبران تنگ کند.

حملات تجاوزکارانه آمریکا در شب‌های گذشته به بهانه تلافی انفجار کشتی‌های متخلف انجام می‌شد.

شب گذشته هم که با وجود وسوسه خدمه کشتی‌ها، هیچ شناوری جرات آزمون عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه را نکرد، و طبعاً انفجاری هم رخ نداد، ارتش کودک‌کش آمریکا خوی تجاوزگری را کنار نگذاشت و حمله هوایی و موشکی به تعدادی از مراکز نظامی و غیرنظامی ما را تکرار کرد و اینک در حال دریافت پاسخ‌های کوبنده است.

با توکل به خدای متعال، رزمندگان شجاع هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوزات دشمن در موج ۲۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا حسن ابن علی (ع) و تقدیم به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، پایگاه‌های آمریکایی در اردن را یک بار دیگر در هم کوبیدند.

در اولین مرحله پاسخ در حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن یک سوله آماده سازی اف ۱۵ هدف قرار گرفت و همچنین در حمله به یک سوله آماده‌سازی پهپادها، هشت پهپاد MQ ۹ نو و آکبند در بسته‌های خود قبل از آماده‌سازی به طور کامل منهدم گردید و به دو فروند از آنها که در محوطه بودند خسارت سنگین وارد آمد.

در حمله بعدی به سوله نگهداری بالگرد‌ها خسارت اساسی به دو فروند بالگرد سنگین آمریکایی وارد آمد.

در حمله به یک مرکز اسکان نیرو‌های متجاوز، تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند.

عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد، چرا که اگر متجاوز تنبیه نشود و هزینه سنگینی بابت عهد شکنی و زیر پا گذاشتن توافقات نپردازد، تصور خواهد کرد که هر وقت اراده کند می‌تواند جنگ را از سر گیرد و هر وقت تحت فشار قرار گیرد به آن خاتمه دهد و چرخه جنگ، مذاکره و باز هم جنگ را تکرار کند و سایه جنگ را دائماً روی سر ما نگه دارد. تنها راه احیای بازدارندگی و برقراری امنیت پایدار، اجرای فرمان قرآن است که می‌فرماید "و قاتلوهم حتی لا تکونوا فتنه".

برای دور کردن دائمی سایه جنگ از کشور جز ایستادگی و تحمیل هزینه سنگین به متجاوز راهی نیست اگر این پاسخ‌ها اکتفا نکند و تجاوزات ادامه یابد، آماده عملیات پشیمان‌کننده‌ای می‌شویم که اعلام عزای عمومی در آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکا اردن پایگاه ملک فیصل
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تایید فعال‌شدن سامانه هشدار در الدمام عربستان
دهها شخصیت اردنی خواستار خروج نیروهای آمریکایی
انفجارها اردن را لرزاند
هلاکت نیروهای ارتش آمریکا در اردن
حملات پهپادی ارتش به مراکز مهم آمریکا در کویت
تصاویر جدید از انهدام محل اسکان نیروهای آمریکا در اردن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
6
پاسخ
آفرین و احسنت به دلاورمردان ایران عزیز
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005oZT
tabnak.ir/005oZT