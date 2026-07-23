ربع پهلوی: من مقصد نیستم
ربع پهلوی: من مقصد نیستم. پلی برای رسیدن به مقصد هستم.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۲۴| |
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خواهشن حتی اسم طلا ربع یا نیم یا هرچی برای این وطن فروش نگذارید، تداعی طلا با ایشان درست نیست از کلمات دقیق و هوشمند استفاده کنید. صفت بحق و درست ایشان وطن فروش هست نه نیم ریع یا حتی مثقال طلا چون ایشان حتی نزدیک مس و برنج هم نیستند جه برسه به طلا. با تشکر
لعنت بهت ربع پهلوی. انقدر التماس آمریکا کردی حمله کنه. تصویر وداع مادران میناب با قطعات پیکرهای پاک شهداشونو دیدی؟ توام تو اینجنایت شریکی بی شرم
چقدر مردم به خاطر تو کشته شدن انتقام پدرت را از مردم ایران گرفتی اشغال
لعنت بهش و تمام هواداران احمقش
تمام بازیگران و سلبریتی هایی که آب به آسیاب دشمن ریختن
خون شهدای دوجنگ تحمیلی اخیر و کودتا به گردن اونهاست
تمام بازیگران و سلبریتی هایی که آب به آسیاب دشمن ریختن
خون شهدای دوجنگ تحمیلی اخیر و کودتا به گردن اونهاست
تو .گوساله ای هستی که جز به رسیدن به قدرت هیچ چیزی در کله پوکت نیست .و بدان این آرزورادبه گور سیاه خواهی برد پس بنشین سر حایت و از پولهای دزدیده شده این مردم توسط پدر ملعونت استفاده بکن .ضمنا یادت نره هر از چندگاهی یک سس خرسی هم بخر برات خوبهد