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ربع پهلوی: من مقصد نیستم

ربع پهلوی: من مقصد نیستم. پلی برای رسیدن به مقصد هستم.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۲۴
| |
17595 بازدید
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۲۳

ربع پهلوی: من مقصد نیستم

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ربع پهلوی رضا پهلوی سلطنت طلب
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۳
بیکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
5
پاسخ
یه عکس از بنیانگذار با افتابه بذار اون خیلی با شما سازکاره
.
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
4
پاسخ
تنها شخصی که دکترای دلقکی داره همین شخصه.(رضا پهلوی رو میگم.)
mehdi
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
4
پاسخ
خواهشن حتی اسم طلا ربع یا نیم یا هرچی برای این وطن فروش نگذارید، تداعی طلا با ایشان درست نیست از کلمات دقیق و هوشمند استفاده کنید. صفت بحق و درست ایشان وطن فروش هست نه نیم ریع یا حتی مثقال طلا چون ایشان حتی نزدیک مس و برنج هم نیستند جه برسه به طلا. با تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
5
پاسخ
لعنت بهت ربع پهلوی. انقدر التماس آمریکا کردی حمله کنه. تصویر وداع مادران میناب با قطعات پیکرهای پاک شهداشونو دیدی؟ توام تو این‌جنایت شریکی بی شرم
M
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
5
پاسخ
چقدر مردم به خاطر تو کشته شدن انتقام پدرت را از مردم ایران گرفتی اشغال
همتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
5
پاسخ
لعنت بهش و تمام هواداران احمقش
تمام بازیگران و سلبریتی هایی که آب به آسیاب دشمن ریختن
خون شهدای دوجنگ تحمیلی اخیر و کودتا به گردن اونهاست
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
5
پاسخ
کلا تووهیچی نیستی .سس خرسی هستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
5
پاسخ
پهلَوی توهیچ پُخی نیستی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
5
پاسخ
تو .گوساله ای هستی که جز به رسیدن به قدرت هیچ چیزی در کله پوکت نیست .و بدان این آرزورادبه گور سیاه خواهی برد پس بنشین سر حایت و از پولهای دزدیده شده این مردم توسط پدر ملعونت استفاده بکن .ضمنا یادت نره هر از چندگاهی یک سس خرسی هم بخر برات خوبهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
4
پاسخ
تو هیچی نیستی

اون آدمی هم که به تو دل بسته تو رو نشناخته، چون اولین سوالی که باید از خودش بپرسه این آقازاده ۵۰ سال کجا بوده؟ ۸سال صدام به ایران حمله کرد چند صد هزار ایرانی شهید شدن این کجا بوده و چیکار میکرده؟!!!بعد از ۵۰ سال چرا یاد ایران افتاده؟
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