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پیام تسلیت رهبری در پی درگذشت مادر شهیدان‌مظفر

رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی درگذشت مادر گران‌قدر و پرهیزکار شهیدان مظفر را تسلیت گفتند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۲۱
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به گزارش تابناک؛ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مادر گران‌قدر و پرهیزکار شهیدان مظفر را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین مظفر

سلام علیکم

درگذشت والده مکرمه و مادر فداکار و صبور شهیدان سرافراز حسن، علی و رضا مظفر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تسلیت می‌گویم.

این بانوی گران‌قدر و پرهیزکار با پرورش فرزندانی مومن و متعهد به دفاع از حریم انقلاب اسلامی به مقام رفیع قرب الهی نائل آمده است.

امید است روح مطهر ایشان در کنار ارواح طیبه فرزندان شهیدش، قرین رحمت و رضوان الهی گردد.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

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پیام تسلیت پیام رهبری رهبر انقلاب حسین مظفر
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