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رفتار عجیب شیخ نشینها پس از حمله به ایران
جفری ساکس تحلیل گر مشهور میگوید: «روزی که رهبر معظم انقلاب هدف ترور قرار گرفت، دهها مقام و فرمانده ایرانی به شهادت رسیدند و حتی اعضای خانواده ایشان نیز قربانی شدند، بسیاری از کشورها بهجای محکوم کردن عامل حمله، ایران را محکوم کردند. سفیر بحرین در نخستین سخنرانی خود مدعی شد که برای محکوم کردن «حمله بیدلیل ایران» حضور یافته است؛ ادعایی که پس از تجاوز اسرائیل و آمریکا مطرح شد. پس از آن، نمایندگان فرانسه، بریتانیا و یونان نیز بهجای اشاره به آغازگر جنگ، ایران را هدف انتقاد قرار دادند.» ساکس با انتقاد از مواضع کشورهای غربی تأکید کرد: «تنها سه کشور اقدام اسرائیل و آمریکا را محکوم کردند و بسیاری از دولتهایی که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا و فعالیتهای اطلاعاتی این کشور هستند، ترجیح دادند سکوت کنند یا در کنار واشنگتن بمانند.» اظهارات ساکس را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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حالا کاری میکنیم بحرین بفهمه با کی طرف
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ناشناس| |
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ناشناس| |
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱