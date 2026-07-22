گل گمشده‌ پله پیدا شد!

گوگل با استفاده از هوش مصنوعی موفق شده است یکی از خاطره‌انگیزترین گل‌های پله، اسطوره فوتبال برزیل، را بازسازی کند؛ گلی که هیچ تصویر یا ویدیویی از آن در دسترس نبود. گل مشهور «Gol da Rua Javari» تنها توسط هزاران تماشاگر حاضر در ورزشگاه و بازیکنان داخل زمین دیده شد و از آن، فقط یک عکس قدیمی از ضربه سر نهایی پله باقی مانده بود. تیم گوگل با گفت‌وگو با شماری از شاهدان عینی که بیش از شش دهه پیش این گل را از نزدیک دیده بودند، روایت‌های آن‌ها را کنار هم قرار داد و حرکات پله را بازسازی کرد. سپس با استفاده از تصاویر قدیمی ورزشگاه، جایگاه تماشاگران و دیگر بازیکنان حاضر در زمین، هوش مصنوعی صحنه این گل تاریخی را به‌صورت تصویری بازآفرینی کرد!