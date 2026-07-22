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هنرنمایی عکاس‌ها؛

آخرین سکانس‌های لیونل مسی در جام‌جهانی ۲۰۲۶

کد خبر: ۱۳۸۶۰۰۶
| |
6676 بازدید
|
۶

آخرین سکانس‌های لیونل مسی در جام‌جهانی ۲۰۲۶

آخرین سکانس‌های لیونل مسی در جام‌جهانی ۲۰۲۶

آخرین سکانس‌های لیونل مسی در جام‌جهانی ۲۰۲۶

آخرین سکانس‌های لیونل مسی در جام‌جهانی ۲۰۲۶

آخرین سکانس‌های لیونل مسی در جام‌جهانی ۲۰۲۶

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برچسب ها
هنر عکاسی لیونل مسی جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
12
پاسخ
بازی همینه برد باخت حلا میخوای مسی باش رونالدو و..........
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
12
10
پاسخ
مسی صهیونیست بار غار بنیامین نتانیاهو خداوند خوار و روسیاه ات کرد ‌ الحمدلله..
یزدان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
10
11
پاسخ
لئونل مسی را نفرین مردم محروم غزه و آزادگان جهان عاقبت او را به شر کرد و آخرین بازی او را بدترین بازی عمر باطل اش ساخت.واریز یک میلیون یورو کمکی به حساب نتاتیاهو بی جواب نمی ماند‌
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
8
8
پاسخ
به درک تا همینجاشم نباید میومدن و اومدن فینال و خراب کردن
مهدی قربی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
7
5
پاسخ
کسانیکه خون به ناحق ریخته کودکان رو در غزه نمیبینند، یا خود را به ندیدن میزنند، حقشون بدتر از اینهاست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
1
پاسخ
بهترین هستش
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