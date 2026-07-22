هنرنمایی عکاسها؛
آخرین سکانسهای لیونل مسی در جامجهانی ۲۰۲۶
کد خبر: ۱۳۸۶۰۰۶| |
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مسی صهیونیست بار غار بنیامین نتانیاهو خداوند خوار و روسیاه ات کرد الحمدلله..
لئونل مسی را نفرین مردم محروم غزه و آزادگان جهان عاقبت او را به شر کرد و آخرین بازی او را بدترین بازی عمر باطل اش ساخت.واریز یک میلیون یورو کمکی به حساب نتاتیاهو بی جواب نمی ماند
کسانیکه خون به ناحق ریخته کودکان رو در غزه نمیبینند، یا خود را به ندیدن میزنند، حقشون بدتر از اینهاست.