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اتفاق مشکوک برای نظامی اسرائیلی در آمریکا!

رسانه‌ها از مرگ مشکوک نظامی سابق ارتش رژیم صهیونیستی در آمریکا خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۰۱
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5287 بازدید
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۴

دیلی میل گزارش داد، یاکر لیوی تاجر ۴۵ ساله صهیونیست بعد از سقوط از طبقه ۲۸ یک ساختمان مجلل در شهر میامی واقع در ایالت فلوریدای آمریکا مرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پلیس میامی اعلام کرد که گزارشی در ساعت ۹ و نیم شب مبنی بر سقوط یک صهیونیست از ساختمانی در این شهر دریافت کرد و زمانی به محل حادثه رسید که این صهیونیست جان داده بود.

دفتر جرایم مربوط به قتل در پلیس میامی اعلام کرد که تحقیقات خود را در خصوص این حادثه آغاز کرده و دلیل و نحوه مرگ این صهیونیست تا قبل از کالبد شکافی اعلام نمی شود.

لازم به ذکر است که لیوی پیشتر در ارتش رژیم صهیونیستی حضور داشت و بعد به آمریکا مهاجرت و یک شرکت تأسیس کرد.

 

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نظامی اسرائیلی آمریکا سقوط ارتش آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۴
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2
17
پاسخ
به درک واصل شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
انشالله که نوت به ترامپ/ نتاتیاهو / بن گویر ..هم خواهد رسید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2
5
پاسخ
دست انتقام از صدر تا ذیل ثهیونیستها و آمریکایی ها را به درک واصل خواهد کرد درود بر انقلابیون بدون مرز که این ارتشی فاشیست صهیونیست کودک کش به طور فجیعی مجازات کرده اند‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
3
پاسخ
الحمدالله که به دوزخیان تحویل داده شد
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