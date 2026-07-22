قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر

قیمت طلا ۱۸ عیار رشد کرد و قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۴ میلیون تومان در معامله بود.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت طلا و سکه‌ نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش ۷۷ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۱۲۹ (چهار هزار و صد و بیست و‌نه) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 79 میلیون و 100 هزار تومان رسید‌.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ 184 میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش، ۹۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲۷ میلیون تومان فروخته شد