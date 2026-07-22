صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر

قیمت طلا ۱۸ عیار رشد کرد و قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۴ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۹۴
| |
56832 بازدید

به گزارش تابناک؛ بازار امروز طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش  قیمت طلا  و  سکه‌ نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

 قیمت طلا امروز با افزایش ۷۷ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۱۲۹ (چهار هزار و صد و بیست و‌نه) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 79 میلیون و 100 هزار تومان رسید‌.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ 184 میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش، ۹۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲۷ میلیون تومان فروخته شد

اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه طلا قیمت طلا قیمت سکه بازار سکه و طلا
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت طلا و سکه امروز ۱۶ فروردین + جدول
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۱۹ اسفند+جدول
قیمت سکه و طلا در بازار امروز 4 تیرماه
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۰ بهمن
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۸ بهمن
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز ۱ تیر
پیش‌بینی قیمت سکه وطلا امروز ۳۱ مرداد
قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه امروز ۷ بهمن
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا چهارشنبه
سقوط قیمت سکه و طلا امروز ۳۰ آذر ماه
قیمت طلا و سکه امروز‌ ۲۶ خرداد
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۱۸ اسفند
جدیدترین قیمت انواع طلا و سکه در بازار
قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۱ مهر ماه
پیش بینی قیمت طلا فردا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۷ مرداد
افت ارزش سکه و طلا در بازار
قیمت طلا امروز ۲۱ آبان ماه
قیمت جدید طلا و سکه اول دی‌ماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا؛ امروز شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۳
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005oYk
tabnak.ir/005oYk