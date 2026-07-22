حملۀ هوایی دشمن به یک مرکز نظامی در اطراف تبریز
مدیریت بحران آذربایجان شرقی: حدود ساعت ۲:۴۰ دقیقۀ بامداد امروز یک منطقۀ نظامی اطراف شهر تبریز مورد حملۀ هوایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۸۱| |
6430 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرد: حدود ساعت ۲:۴۰ دقیقۀ بامداد امروز یک منطقۀ نظامی اطراف شهر تبریز مورد حملۀ هوایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت.
هیچ نقطهای در داخل شهر تبریز مورد حمله قرار نگرفته است.
گزارش خطا
قرارگاه خاتمالانبیا: در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا زیر ساختهای منطقه هدف قرار خواهد گرفت/ حمله موشکی آمریکا به پایانه مرزی شلمچه/بهروز رسانی میشود...
حملات متجاوزانه ارتش تروریستی آمریکا به ایران /سامانههای موشکی هیمارس در کویت هدف موشکهای زمینبهزمین ارتش/ به روز رسانی میشود...