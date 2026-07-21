اطلاعیه شماره ۴۱ سپاه: انهدام یک مجموعه رادار تاکتیکی

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان غیور سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ و در ادامه پاک‌سازی منطقه از رادارها، با تهاجم به یک رادار هشدار اولیه ، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت، این رادارها را منهدم کرده و از رده عملیات خارج کردند.

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۱ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

ملت قهرمان و ستم ستیز ایران اسلامی با عنایت خداوند متعال و دعای خیر شما مردم ایستاده در میدان،

رزمندگان غیور سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ و در ادامه پاک‌سازی منطقه از رادارها، با تهاجم به یک رادار هشدار اولیه، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت، این رادارها را منهدم کرده و از رده عملیات خارج کردند.

عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم