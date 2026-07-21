عکس: تیم ایرانی‌؛ قهرمانانِ خاموشِ فاجعه نفتی کویت

در حالی که جهان با بزرگترین فاجعه زیست‌محیطی تاریخ در پی به آتش کشیدن ۷۲۷ چاه نفت کویت توسط رژیم صدام دست‌ و پنجه نرم می‌کرد، تیم مهارگر شرکت ملی نفت ایران با ابتکاری بی‌نظیر وارد عمل شد. متخصصان ایرانی توانستند با روش‌های اختصاصی و سرعتی باورنکردنی، ۲۰ حلقه چاه نفت را ۷ ماه زودتر از خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌های جهانی ایمن‌سازی کنند؛ رکوردی که بهت و تحسین ناظران بین‌المللی را برانگیخت.