آتش‌سوزی گسترده در مراتع ارتفاعات دراک و کوه‌های مشرف به دروازه قرآن شامگاه سه‌شنبه بخش‌هایی از شمال و شمال‌غرب شیراز را دربر گرفت؛ حادثه‌ای که دود غلیظ و زبانه‌های آتش آن از نقاط مختلف شهر قابل مشاهده است و بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان برای مهار حریق به منطقه اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس، شامگاه سه‌شنبه آتش‌سوزی گسترده‌ای در مراتع و پوشش گیاهی ارتفاعات دراک در شمال‌غرب شیراز و کوه‌های مجاور دروازه قرآن رخ داد که به دلیل وسعت حریق، دود غلیظ و شعله‌های آن از نقاط مختلف شهر قابل مشاهده است.

بر اساس مشاهدات میدانی، گستردگی آتش‌سوزی موجب جلب توجه شهروندان شده و نیروهای امدادی و آتش‌نشانی از نخستین دقایق وقوع حادثه در محل حاضر شده‌اند.

«محمود فرمانی» مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با تشریح آخرین وضعیت عملیات اظهار کرد: تاکنون ۹ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تیم‌های عملیاتی متشکل از حدود ۱۰۰ آتش‌نشان به منطقه اعزام شده‌اند و عملیات مهار و کنترل حریق با تمام ظرفیت در حال انجام است.

وی افزود: نیروهای عملیاتی هم‌اکنون در نقاط مختلف محل حادثه مستقر هستند و با اجرای عملیات گسترده، تلاش می‌کنند از گسترش آتش به سایر بخش‌های مراتع و ارتفاعات جلوگیری کنند.

فرمانی با تأکید بر ادامه عملیات اطفای حریق گفت: آتش‌سوزی در حال مهار است و آتش‌نشانان با وجود شرایط سخت و صعب‌العبور بودن منطقه، به صورت مستمر در حال کنترل کانون‌های آتش هستند.

پیگیری‌ها برای دریافت اطلاعات تکمیلی از دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه دارد و جزئیات بیشتر درباره علت حادثه، میزان خسارت و آخرین وضعیت مهار کامل آتش متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.