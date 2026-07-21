حادثه تلخ در سد اکباتان همدان
به گزارش تابناک، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اعلام اظهار کرد: در پی گزارش حادثه غرقشدگی در سد اکباتان بلافاصله تیمهای امدادی و درمانی به محل حادثه اعزام شدند.
محمد ربیع یگانه ادامه داد: پس از دریافت گزارش حادثه در مرکز ارتباطات و کنترل عملیات، تیمهای درمانی پایگاه «بعثت» در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این عملیات با همکاری مشترک نیروهای آتشنشانی و تیمهای اورژانس انجام شد و ماموران آتشنشانی با ورود به آب پیکر مصدومان یک مرد ۴۰ ساله و یک دختربچه ۹ ساله را از آب خارج کردند و بلافاصله کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی و عملیات احیای قلبی-ریوی را آغاز کردند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد: با وجود تلاشهای کادر درمانی و انجام معاینات بالینی و احیا متاسفانه علائم حیاتی در هر ۲ مصدوم مشاهده نشد و مرگ آنها از سوی کارشناسان تایید شد.
ربیع یگانه در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، نسبت به خطرات شنا در مناطق ممنوعه و مجاورت سدها و بندهای خاکی هشدار داد و از هموطنان خواست با توجه به وضعیت توپوگرافی و عمق متغیر این منابع آبی، ضمن رعایت نکات ایمنی، از هرگونه شنا در این مناطق جداً خودداری کنند.