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دولت فعلاً از اصلاح قیمت بنزین صرف‌نظر کرد

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تأکید هیأت رئیسه بر مخالفت با هرگونه اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی خبر داد و گفت: اولویت مجلس اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۴۹
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در جلسه هیأت رئیسه مجلس و همچنین در جلسه مجازی امروز صحن، بر مخالفت با سیاست‌های اصلاح قیمت در حوزه بنزین و لزوم اولویت دادن به اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.

وی افزود: دولت پذیرفته است که فعلاً هیچ‌گونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین انجام نشود تا موضوع در هفته آینده با حضور اعضای هیأت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی و مسئولان ذی‌ربط به‌صورت کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

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عباس گودرزی نماینده مجلس بنزین قیمت بنزین دولت چهاردهم افزایش قیمت سهمیه بنزین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
5
پاسخ
البته که منظور از اصلاح قیمت بنزین گران کردن قیمت بنزینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
3
پاسخ
بدترین،موقع برای افزایش بنزین ، مرداد و شهریور است ،چون مقدمه ای است برای ابرتورم
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