صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۵۹۴۷
بازدید: ۶۹۵

عکس: سیل در پیشاور؛ شاهراه گرند ترانک مسدود شد

بارش‌های سیل‌آسای موسمی در پیشاور پاکستان، منجر به آب‌گرفتگی شدید در بزرگراه اصلی «گرند ترانک» (GT) شد. این سیلاب که تردد در این شریان حیاتی را به حالت تعلیق درآورده، باعث بروز ترافیک سنگین و اختلال در فعالیت‌های روزمره مردم این شهر شده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری سیل پیشاور پاکستان پیشاور پاکستان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.