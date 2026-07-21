عکس: سیل در پیشاور؛ شاهراه گرند ترانک مسدود شد
بارشهای سیلآسای موسمی در پیشاور پاکستان، منجر به آبگرفتگی شدید در بزرگراه اصلی «گرند ترانک» (GT) شد. این سیلاب که تردد در این شریان حیاتی را به حالت تعلیق درآورده، باعث بروز ترافیک سنگین و اختلال در فعالیتهای روزمره مردم این شهر شده است.
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