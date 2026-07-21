پیام محسن رضایی درباره تذکر و تاکید اخیر رهبر انقلاب

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله با اشاره تأکید مجدد و صریح رهبر انقلاب بر بدعهدی آمریکا، هشداری برای دست‌اندرکاران مذاکره است، اظهار کرد: این پیام همچنین تأکیدی بر ضرورت هوشیاری منتقدان دلسوز و منصفی است که با التزام به وحدت و انصاف، هرگز نسبت به سرنوشت دیپلماسی بی‌اعتنا نیستند.

به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی در پیامی خطاب به مردم ایران نوشت:

«ملت شریف، غیور و سربلند ایران اسلامی

بیانات حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب، باردیگر غبارهای فریبنده و توطئه‌آمیزی را که دشمنان قصد داشتند بر چهرهٔ راه راست و مستقیم این مرزوبوم بنشانند، زدود و تلاش‌های ناامیدانهٔ آنان را در ایجاد ابهام و تردید در صفوف به‌هم‌پیوسته و استوار ملت، خنثی و بی‌اثر ساخت. این همان رمز بصیرت‌افزایی، مقاومت و ایمان راسخ ملت ایران در پایمردی و فتح قله‌های بزرگ است؛ رازی که دشمنان سنگدل و کوردل از ادراک آن عاجزند.

دشمنان در هفته‌های اخیر، با بهره‌گیری از جنگ روانی و ادراکی، کوشیدند چنین وانمود کنند که پیمان مقدس وحدت و اتحاد ملی دچار سستی شده و بستر مناسبی برای تحمیل جنگی تازه و دامن‌زدن به آن فراهم آمده است. غافل از آنکه خداوند متعال، بر کالبد ملت ایران، چشمانی بیدار و روحی استوار، در قامت رهبری و ولایت، نهادینه ساخته است تا به هنگام، مردم را بیدار و همدل گرداند، نیرنگ‌ها و توطئه‌های ساحران رسانه و گفتمان دشمن را با عصای موسی‌وار خویش باطل سازد و سرخوردگی و افسردگی فرعونیان روزگار را افزون کند.

تأکید مجدد و صریح رهبر فرزانهٔ انقلاب بر بدعهدی، دروغ‌پردازی و نیرنگ‌های پی‌درپی شیطان بزرگ، از یک سو، هشدار روشنی برای دست‌اندرکاران مذاکره است و از دیگر سو، تأکیدی بر ضرورت هوشیاری منتقدان دلسوز و منصفی است که با التزام به وحدت و انصاف، هرگز نسبت به سرنوشت دیپلماسی کشور بی‌اعتنا نیستند.

همچنین، اصرار چندبارهٔ معظم‌له بر پاسداشت وحدت در جامعه و پرهیز از هرگونه ظلم به اشخاص، یادآور این آموزهٔ اساسی است که تنها باید برای خداوند متعال برخاست و نه در راه فرد یا جناح خاصی. تنها در سایهٔ چنین بصیرتی است که صفوف مستحکم و الهی ملت ایران، پشت دشمنان این سرزمین را به خاک خواهد مالید.

ملت سرافراز ایران، پس از سده‌ها فراز و نشیب تاریخی، به نعمت عظیم ولایت و عروةالوثقی تمسک جسته است؛ نعمتی که راه سعادت و پیروزی‌های شگرف را گشوده و به فضل الهی، تا همیشه گشایندهٔ راه‌های فتح و فلاح خواهد بود.»