عکس: یورش پلیس هند به تظاهرات جنبش جوانان «سوسک» در دهلی‌نو

نیروهای پلیس هند با استفاده از باتوم و گاز اشک‌آور به تجمع حامیان جنبش جوانان موسوم به «سوسک‌ها» که به سوی پارلمان این کشور در حرکت بودند، یورش بردند؛ معترضانی که خواستار استعفای وزیر آموزش بودند. این جنبش اعتراضی پس از آن شکل گرفت که یکی از قضات دیوان عالی هند، جوانان بیکار را به «سوسک» تشبیه کرد؛ توهینی که در کنار رسوایی افشای سوالات امتحانات سراسری، خشم گسترده عمومی را برانگیخت و اکنون به جریانی سیاسی با مطالبه اصلاحات بنیادین تبدیل شده است.