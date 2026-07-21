عکس: درمان موفق تومور بدخیم مغزی با ویروسدرمانی در ایران
متخصصان بیمارستان امام حسین (ع) تهران در اقدامی پیشرو، برای نخستین بار در کشور موفق شدند تومور بدخیم گلیوبلاستوما را با استفاده از روش «ویروسهای انکولیتیک» درمان کنند؛ تکنیکی نوین که سلولهای سرطانی را بدون آسیب به بافت سالم، از بین میبرد.
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