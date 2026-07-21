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کد خبر: ۱۳۸۵۹۴۱
بازدید: ۱۱۹۴

عکس: درمان موفق تومور بدخیم مغزی با ویروس‌درمانی در ایران

متخصصان بیمارستان امام حسین (ع) تهران در اقدامی پیشرو، برای نخستین بار در کشور موفق شدند تومور بدخیم گلیوبلاستوما را با استفاده از روش «ویروس‌های انکولیتیک» درمان کنند؛ تکنیکی نوین که سلول‌های سرطانی را بدون آسیب به بافت سالم، از بین می‌برد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری تومور بدخیم مغزی ویروس‌درمانی بیمارستان امام حسین (ع)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.