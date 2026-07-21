اعتراض عراقچی به همتای فرانسوی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، عصر امروز سه شنبه در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفت‌وگو با اعتراض به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران، این رفتارها را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناخته‌شده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگی‌های خارجی است. عراقچی خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه انسداد تنگه هرمز نتیجه مستقیم نقض تعهدات ایالات متحده ذیل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و اقدامات تنشزای آن کشور است، تصریح کرد؛ مسئولیت تبعات این وضعیت بر عهده طرفی است که با عدول از توافقات و استمرار رویکردهای یکجانبه، روند دیپلماسی را با مخاطره روبرو کرده است.