صداوسیما روی عکس همسر ریوالدو چادر گذاشت!

مصاحبه زنده محمدحسین میثاقی با ریوالدو، اسطوره فوتبال برزیل، با یک حاشیه غیرمنتظره همراه شد. در جریان پخش برنامه، تصویر همسر ریوالدو به شکلی تغییر داده شد که به نظر می‌رسید روی آن پوشش (چادر) اضافه شده است؛ موضوعی که خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. انتشار تصاویر این بخش از برنامه، واکنش‌های متفاوتی را در فضای مجازی به دنبال داشت؛ برخی کاربران از نحوه ویرایش تصویر انتقاد کردند و برخی دیگر نیز آن را به یکی از سوژه‌های پربحث ساعات اخیر تبدیل کردند. البته برخی کاربران در این زمینه ادعا کرده‌اند این تابلو در مصاحبه‌های قبلی ریوالدو با شبکه‌های خارجی هم به این شکل بوده است.