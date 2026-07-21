استقلال یک دروازهبان جذب کرد
تیم فوتبال استقلال در ادامه فعالیت نقلوانتقالاتی اش دروازهبان فصل گذشته آلومینیوم را به خدمت گرفت.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، باشگاه استقلال که امروز سهشنبه ۳۰ تیر روز شلوغ نقلوانتقالاتی داشته است، اقدام به جذب محمد خلیفه دروازهبان فصل گذشته تیم آلومینیوم اراک کرد.
خلیفه پیش از آلومینیوم در تیم پرسپولیس عضویت داشت و همراه با تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور یافت اما در لیست نهایی قرار نگرفت.
آبیها امروز بهرام گودرزی دیگر بازیکن فصل گذشته آلومینیوم هم جذب کرده بودند و قرارداد علیرضا کوشکی را نیز تمدید کردند.
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